Mega-Sena 2586: quanto rende na poupança o prêmio de R$ 50 milhões

Já imaginou ganhar na loteria e nunca mais precisar trabalhar? Esse é sonho de muitos brasileiros, e nesta quarta-feira, 26, podem surgir novos 50 milionários se acertarem o resultado da Mega-Sena concurso 2586. O prêmio está estimado em cinquenta milhões de reais, e quem ganhar pode conseguir uma boa renda na poupança.

Quanto rende o prêmio de 50 milhões na Poupança?

Para quem pensa em aplicar os R$ 50 milhões na poupança, caso ganhe o prêmio sozinho na Mega-Sena 2586, só no primeiro mês o retorno pode chegar a R$ 250 mil - o equivalente a 189 salários mínimos. O valor foi consultado na calculadora do cidadão, do Banco Central. Atualmente, a caderneta tem rendimento de 6% ao ano.

O cálculo da poupança é feito da seguinte forma:

- Se a Taxa Selic, a taxa básica de juros do Brasil, ficar igual ou menor do que 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será de 70% da Taxa Selic + TR;

- Em caso de Taxa Selic maior que 8,5%, então o rendimento da caderneta de poupança será 0,5% ao mês + TR.

A Taxa Selic atual é de 13,75% e, portanto, aplica-se a remuneração de 0,5% ao mês + TR. A variação da Taxa Referencial também está mudando, mas ainda bem abaixo de um ponto percentual.

O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília). Se mais de um jogador cravar os seis números da Mega-Sena, o prêmio será distribuído igualmente entre os acertadores.

Mega-Sena 2586

O volante da Mega-Sena é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória - pelo sistema. A aposta simples com seis números sai por R$ 4,50, mas se tiver mais números, neste cenário, o valor pode chegar a R$ 22,5 mil.

A probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio principal da Mega-Sena 2586 acertando as seis dezenas com o jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Mas a modalidade também premia apostas que acertam cinco e quatro números, mas nessas faixas a chance aumenta para 154,5 mil e 2,3 mil, respectivamente.

A comercialização das apostas ocorre em casas lotéricas e nos canais eletrônicos: aplicativo Loterias Caixa e no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

