Mega-Sena 2602: quanto rendem R$ 51 milhões na poupança?

O apostador que acertar sozinho as dezenas da Mega-Sena 2602, que serão sorteadas neste sábado, 17 de junho, às 20 horas, pode se tornar o mais novo milionário do Brasil - e ainda poderá viver de renda da poupança. A bolada está acumulada em R$ 51 milhões e se houver mais de um bilhete premiado, a quantia será dividida.

Quanto rende o prêmio da Mega-Sena na poupança?

Para conseguir manter a fortuna e levar uma vida com mais conforto financeiro, o ganhador da loteria poderá viver de renda. Ao invés de trabalhar, o sortudo coloca seu dinheiro para “trabalhar” fazendo algum investimento.

Se um único apostador conseguir faturar os R$ 51 milhões e aplicar a quantia na Poupança, no primeiro mês o rendimento será de R$ 255 mil, o mesmo que 195 salários mínimos. O cálculo foi realizado no simulador da Nu Invest, plataforma de investimentos do Nubank.

A poupança é uma sobra financeira e deve ser direcionada para algum tipo de investimento para que seja remunerada.

A remuneração é regulamentada por lei e corresponde até 0,5% de juros ao mês, a depender da variação da SELIC, calculados sobre os valores depositados, acrescida da variação da TR – Taxa Referencial. Vale lembrar que valores mantidos em conta por período inferior a um mês não serão remunerados e que, quanto mais tempo você deixar o valor aplicado, maiores serão os seus rendimentos.

Como apostar na Mega-Sena concurso 2602?

O sorteio está previsto para este sábado, 17 de junho, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa em São Paulo. Para ganhar o prêmio estimado em R$ 51 milhões, os apostadores precisam acertar as seis dezenas do concurso.

Em lotéricas, aplicativo ou site das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), é possível registrar apostas e garantir, pelo menos, uma chance de ganhar a bolada. Os jogos custam a partir de R$ 5 e não há limite de cartelas por apostador, que pode escolher entre 6 e 15 números.

A probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio principal da Mega-Sena 2602 acertando as seis dezenas com o jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Mas a modalidade também premia apostas que acertam cinco e quatro números e, nessas faixas, a chance aumenta para, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.

