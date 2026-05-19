Mega-Sena 3010 acumulada sorteia R$ 300 milhões; veja até que horas apostar

Assim como na mega da virada, loteria não acumula

As apostas para o concurso especial de 30 anos da Mega-Sena 3010 já começaram! Os jogadores já podem registrar seus palpites para disputar o prêmio estimado em R$ 300 milhões, mas é preciso ficar atendo ao dia do sorteio.

O concurso 3010 será sorteado no dia 24 de maio, domingo. O prazo para apostas individuais termina às 22h do dia 23 de maio, no horário de Brasília. Já quem deseja participar por meio de bolões poderá adquirir cotas até as 10h do dia do sorteio.

Como apostar na Mega-Sena concurso 3010

Os interessados podem fazer as apostas nas casas lotéricas credenciadas, pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS, pelo site oficial das Loterias Caixa ou ainda pelo internet banking da Caixa, exclusivo para correntistas.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Segundo a Caixa Econômica Federal, concursos especiais como a Mega-Sena 30 anos seguem um calendário diferenciado de vendas. Por isso, durante o período exclusivo do sorteio comemorativo, as apostas da modalidade passam por reorganização temporária.

A instituição reforçou que não há suspensão dos jogos tradicionais, mas apenas uma adaptação operacional para atender ao concurso especial.

Mega-Sena 30 anos não acumula

Assim como acontece em concursos especiais, caso ninguém acerte as seis dezenas sorteadas, o prêmio principal não acumula para outro concurso.

Nesse cenário, o valor é redistribuído entre os apostadores que acertarem cinco números. Se ainda não houver ganhadores, a premiação segue para a faixa de quatro acertos e assim sucessivamente, conforme as regras da modalidade.

O modelo segue o mesmo formato adotado em sorteios especiais como Mega da Virada, Quina de São João, Dupla de Páscoa e Lotofácil da Independência.

Quanto rende o prêmio de R$ 300 milhões?

Segundo estimativas do mercado financeiro, um prêmio de R$ 300 milhões aplicado integralmente na poupança pode render cerca de R$ 2 milhões por mês, dependendo das taxas vigentes no período.

O valor milionário faz da Mega-Sena 30 anos um dos maiores concursos especiais já realizados pela Caixa.