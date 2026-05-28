Mega-Sena

Mega-Sena 3012 faz sorteio com prêmio acumulado hoje

Sorteio acontece em São Paulo

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
Mega-Sena 3012 Sorteio sai nesta quinta-feira, 28 de maio - DCI

A Mega-Sena voltou a acumular e promete agitar os apostadores nesta quinta-feira, 28 de maio. O concurso 3012 da loteria mais famosa do país pode pagar R$ 9 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prêmio milionário aumentou após nenhum jogador levar a faixa principal no último sorteio. Com isso, cresce também a expectativa nas lotéricas e plataformas digitais da Caixa, principalmente entre aqueles que sonham em mudar de vida com uma única aposta.

O sorteio da Mega-Sena 3012 acontece às 21h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. O resultado completo também será divulgado em tempo real pelo DCI logo após a extração das dezenas.

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As apostas podem ser registradas até às 20h desta quinta-feira. Os jogadores têm a opção de apostar presencialmente nas lotéricas credenciadas ou de forma online, pelo site e aplicativo oficial das Loterias Caixa.

Para jogar pela internet, basta acessar a plataforma, fazer login com CPF e senha, selecionar a Mega-Sena e escolher de seis a 20 números. Depois, é necessário concluir o pagamento para validar a aposta.

Quem deseja aumentar as chances também pode participar dos bolões oficiais da Caixa, modalidade bastante procurada em concursos acumulados. Outra alternativa é utilizar a “Surpresinha”, quando o sistema escolhe os números automaticamente, ou a “Teimosinha”, opção que repete a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 5. Quanto mais números marcados no volante, maior o valor da aposta e também as chances de acertar o prêmio principal.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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