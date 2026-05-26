Resultado da Mega-Sena 3011 ao vivo: números sorteados hoje

Os números do resultado da Mega-Sena 3011 serão sorteados pela Caixa Econômica Federal hoje, por volta das 21h desta terça, dia 26 de maio. Todas as dezenas do prêmio de R$ 3,5 milhões você confere abaixo.

Números do resultado da Mega-Sena 3011

Os números que formaram o resultado da Mega-Sena foram: 02-05-27-36-60-40

6 acertos –

5 acertos –

4 acertos –

Como sacar o prêmio da loteria?

Caso você seja o apostador sortudo deste 26 de maio, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 2,2 mil, basta ir até uma lotérica para receber o montante. O ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

Como ver o resultado oficial?

Quem perder o sorteio ao vivo pode conferir o resultado na internet. Os números sorteados ficarão disponíveis no site das Loterias Caixa, que publica o resultado de todos os sorteios recentes de diversos concursos.

Os resultados dos anos anteriores também estão disponíveis no site para acesso. Veja como acessar os números sorteados:

Passo 1: acesse o site da Loterias Caixas https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/silce-web/#/home;

Passo 2: depois do sorteio, clique na opção MEGA SENA para ver o resultado.

O próximo concurso está marcado para quarta, dia 28 de maio, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, em evento realizado a partir das 21h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial do banco no YouTube.