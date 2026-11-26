A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (26), as seis dezenas do concurso 3091. O prêmio principal está estimado em R$ 75 milhões, valor acumulado após uma sequência de concursos sem ganhador na faixa principal.

Números sorteados na Mega-Sena 3091: 04-19-22-23-28-37

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais das Loterias Caixa. Além do prêmio para quem acertar os seis números, a modalidade também paga valores aos apostadores que acertam cinco ou quatro dezenas.

Teve ganhador na Mega-Sena 3091?

A apuração das apostas premiadas deve indicar se houve ganhador na faixa principal, além da quantidade de bilhetes contemplados na quina e na quadra e os valores pagos em cada categoria.

Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio principal acumula para o próximo concurso.

Como funciona a premiação da loteria?

A Mega-Sena distribui prêmios para três faixas de acertos:

Sena: seis números acertados;

Quina: cinco números acertados;

Quadra: quatro números acertados.

O valor destinado a cada faixa é dividido entre os ganhadores, conforme as regras da loteria e o número de apostas premiadas.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

A aposta simples da Mega-Sena, com seis números, custa R$ 6. O jogador pode marcar de seis a 20 dezenas no volante, aumentando o preço da aposta conforme a quantidade de números escolhidos.

Os jogos podem ser registrados em casas lotéricas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa, respeitando o horário limite de cada concurso.

Qual é a chance de ganhar na Mega-Sena?

Na aposta simples, com seis números, a probabilidade de acertar todas as dezenas é de uma em 50.063.860. A chance aumenta quando o jogador seleciona mais números, mas o custo da aposta também fica mais alto.