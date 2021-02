Mega-Sena 2346 acumula e prêmio vai a R$ 42 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2346. O sorteio foi realizado na noite de sábado (20), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Os números do resultado são: 04 – 58 – 03 – 40 – 11 – 42.

Resultado da Mega-Sena 2346

Como não teve nenhum acertador na faixa principal, o prêmio acumulou para o próximo sorteio e agora vale R$ 42 milhões.

Os prêmios de menor valor, no entanto, saíram para diversos apostadores de todo o Brasil. Na quina do jogo, 53 apostas levaram o prêmio de R$ 64.466,74. Já na quadra, 4.812 apostas ganharam R$ 1.014,35.

5 acertos – 53 apostas ganhadoras, R$ 64.466,74;

4 acertos – 4.812 apostas ganhadoras, R$ 1.014,35.

Para assistir aos demais sorteios da Mega-Sena, acesse o perfil da Caixa no Youtube.

Quando será o próximo sorteio?

Com prêmio na casa dos R$ 42 milhões, o próximo sorteio da Mega-Sena será no dia 24 de fevereiro, próxima quarta-feira. As apostas podem ser feitas até às 19h, uma hora antes do sorteio das dezenas, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet.

- PUBLICIDADE. -

Para apostar basta investir o valor mínimo no bilhete, que é de R$ 4,50, e selecionar os 6 números que irão compor o volante. É possível aumentar a quantidade de números por aposta, no entanto, o valor do jogo também sobe.

O valor arrecadado com o concurso da Mega-Sena não é totalmente revertido em prêmio para o ganhador. Parte do montante é repassada ao governo federal para investimentos nas áreas de saúde, educação, segurança, cultura e esporte.

Além disso, há despesas de custeio do concurso, imposto de renda e outros, que fazem com que o prêmio bruto corresponda a 46% da arrecadação. Dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (sena);

19% entre os acertadores de 5 números (quina);

19% entre os acertadores de 4 números (quadra);

22% ficam acumulados e distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulado para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final zero ou 5.

- PUBLICIDADE -

Você também vai gostar de ler: