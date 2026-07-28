Mega-Sena

Mega-Sena hoje sorteia prêmio especial de R$ 78 milhões

Sorteio acontece às 21h

Escrito por Anny Malagolini
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O concurso da Mega-Sena concurso concurso 3037 pode entregar o prêmio acumulado de R$ 78 milhões. Para levar a bolada, os jogadores precisam acertar as seis dezenas do resultado.

Saiba tudo sobre a Mega-Sena 3037

A Mega-Sena é a modalidade lotérica mais popular entre os apostadores. Nela são sorteadas seis dezenas que entregam o prêmio máximo e aposta simples sair por R$ 6. O resultado será revelado às 21h (horário de Brasília) nesta terça, dia 28, no Espaço Loterias Caixa, na cidade de São Paulo.

O jogador precisa escolher, pelo menos, seis números – entre 60 – e marcar no volante da Mega – sena. A escolha das dezenas também pode ser feita por meio da Supresinha – quando o sistema seleciona as dezenas aleatoriamente.

Além disso, o apostador consegue optar pela Teimosinha e concorrer a dois, quatro ou oito concursos consecutivos com a mesma combinação de dezenas. Pagando valores maiores, o apostador também pode selecionar até 15 números no volante da Mega-Sena 3036 para aumentar suas chances de ganhar.

O prêmio da  faixa principal é entregue para quem acertar a sena – seis dezenas. Mas, os jogos que tiverem cinco e quatro acertos – chamado de quina e quadra -, também recebem prêmios.

Bolão da Mega-Sena

Para ter mais chances de conquistar o prêmio máximo, é possível apostar no bolão da Mega-Sena 3037. Para concorrer, o valor mínimo é de R$ 10,00 e cada cota não pode custar menos de R$ 5,00. 

O mínimo é de duas cotas e o máximo de 100 – dependendo da quantidade de números selecionados no volante. O jogador pode selecionar as dezenas ou solicitar ao atendente da lotérica a escolha pelo sistema.

  • seis números, dessa forma, o mínimo é de duas e máximo de nove cotas;
  • sete números, dessa forma, o mínimo de é duas e máximo de 63 cotas;
  • De oito a 15 números, dessa forma, o mínimo de é duas e máximo de 100 cotas.

Quanto rende R$ 78 milhões na poupança

Se um único apostador acertar as seis dezenas da Mega-Sena e levar o prêmio estimado de R$ 78 milhões, acumulado para o sorteio deste domingo, poderá transformar o valor em uma fonte de renda mensal sem precisar mexer no montante principal.

Caso todo o prêmio seja aplicado na poupança, considerando a remuneração atual de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), o rendimento estimado seria de aproximadamente R$ 390 mil por mês.

Na prática, o ganhador poderia receber cerca de:

  • Em 1 mês: aproximadamente R$ 390 mil em rendimentos;
  • Por dia (média): cerca de R$ 13 mil.

O cálculo considera apenas os juros gerados pela aplicação, mantendo os R$ 78 milhões preservados. O rendimento pode variar conforme a TR e as condições da poupança no período.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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