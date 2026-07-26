Próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para terça-feira

Mega-Sena fica sem ganhadores e prêmio especial vai a R$ 78 milhões

Mega-Sena fica sem ganhadores e prêmio especial vai a R$ 78 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3036 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (26). Com isso, o prêmio principal acumulou mais uma vez e está estimado em R$ 78 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (28).

Na segunda faixa de premiação, 92 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma vai receber R$ 28.109,79. Já a quadra teve 7.263 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 586,92.

Premiação da Mega-Sena 3036

6 acertos: não houve ganhadores;

5 acertos: 92 apostas ganhadoras, R$ 28.109,79 para cada uma;

4 acertos: 7.263 apostas ganhadoras, R$ 586,92 para cada uma.

Apostar na Mega-Sena

A Mega-Sena é a principal modalidade das Loterias Caixa e realiza sorteios três vezes por semana. Para concorrer ao prêmio de R$ 78 milhões, o apostador deve registrar sua aposta até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Também é possível aumentar as chances de ganhar marcando até 15 números no volante, embora o valor da aposta seja maior. Outra opção é utilizar a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por concursos consecutivos.

Quem deseja dividir o custo da aposta pode participar do bolão oficial da Mega-Sena.

As regras são:

valor mínimo do bolão: R$ 10;

cada cota deve custar, no mínimo, R$ 5;

são permitidas de 2 a 100 cotas, conforme a quantidade de dezenas escolhidas.

Os limites variam conforme a aposta:

6 números: de 2 a 9 cotas;

7 números: de 2 a 63 cotas;

8 a 15 números: de 2 a 100 cotas.

Quanto rendem R$ 78 milhões na poupança?

Caso um único apostador acerte as seis dezenas no próximo concurso e aplique os R$ 78 milhões na poupança, poderá obter uma renda mensal elevada sem precisar retirar o valor principal.

Considerando a remuneração atual da poupança, de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), o rendimento estimado seria de aproximadamente R$ 524 mil por mês.

Na prática, isso representa cerca de: