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Mega-Sena fica sem ganhadores e prêmio especial vai a R$ 78 milhões

Próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para terça-feira

Escrito por Anny Malagolini
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3036 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (26). Com isso, o prêmio principal acumulou mais uma vez e está estimado em R$ 78 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (28).

Na segunda faixa de premiação, 92 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma vai receber R$ 28.109,79. Já a quadra teve 7.263 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 586,92.

Premiação da Mega-Sena 3036
6 acertos: não houve ganhadores;
5 acertos: 92 apostas ganhadoras, R$ 28.109,79 para cada uma;
4 acertos: 7.263 apostas ganhadoras, R$ 586,92 para cada uma.

Apostar na Mega-Sena

A Mega-Sena é a principal modalidade das Loterias Caixa e realiza sorteios três vezes por semana. Para concorrer ao prêmio de R$ 78 milhões, o apostador deve registrar sua aposta até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Também é possível aumentar as chances de ganhar marcando até 15 números no volante, embora o valor da aposta seja maior. Outra opção é utilizar a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por concursos consecutivos.

Quem deseja dividir o custo da aposta pode participar do bolão oficial da Mega-Sena.

As regras são:

  • valor mínimo do bolão: R$ 10;
  • cada cota deve custar, no mínimo, R$ 5;
  • são permitidas de 2 a 100 cotas, conforme a quantidade de dezenas escolhidas.

Os limites variam conforme a aposta:

6 números: de 2 a 9 cotas;

7 números: de 2 a 63 cotas;

8 a 15 números: de 2 a 100 cotas.

Quanto rendem R$ 78 milhões na poupança?

Caso um único apostador acerte as seis dezenas no próximo concurso e aplique os R$ 78 milhões na poupança, poderá obter uma renda mensal elevada sem precisar retirar o valor principal.

Considerando a remuneração atual da poupança, de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), o rendimento estimado seria de aproximadamente R$ 524 mil por mês.

Na prática, isso representa cerca de:

  • Em 1 mês: aproximadamente R$ 524 mil em rendimentos;
  • Por dia (média): cerca de R$ 17,5 mil.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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