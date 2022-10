O sorteio da Mega-Sena foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Foto: arquivo

Mega-Sena acumulada: prêmio do próximo sorteio vai a R$ 23 milhões

Mega-Sena acumulada – Ninguém acertou os seis números do resultado da Mega-Sena 2528, em 13 de outubro, e o prêmio acumulou em R$ 23 milhões. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram: 04-15-22-53-56-60.

Como não teve acertador do resultado de quinta-feira, a Mega-Sena acumulada será sorteada no próximo sábado, dia 15. O prêmio agora pode chegar a R$ 23 milhões.

Mas 64 apostas fizeram 5 acertos e levaram R$ 52.828,97, enquanto outras 4.684 apostas ganhadoras embolsaram R$ 1.031,18.

Como apostar na Mega-Sena acumulada

A aposta mínima, de seis números, sai por R$ 4,50 e os apostadores podem fazer até uma hora antes do sorteio em lotéricas, aplicativo Loterias Caixa ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Como receber o prêmio?

Em agências da Caixa os ganhadores podem receber os prêmio de qualquer valor mediante apresentação do RG, CPF, além do bilhete original. Quantias de até R$ 1.903,98 podem ser sacadas também em casas lotéricas.

Ganhadores de apostas online da Mega-Sena concurso 2453 conseguem fazer transferência para uma conta do Mercado Pago. Os prêmios podem ser sacados no prazo de 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio.

Após esse período, os valores não resgatados são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

