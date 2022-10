Resultado da Mega-Sena concurso 2528 de quinta-feira (13/10/22)

Após o sorteio das loterias ser adiado por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida, o resultado da Mega-Sena 2528, concurso de quinta-feira, 13 de outubro, vai correr às 20h desta quinta, e o prêmio está acumulado em R$ 17 milhões. A extração hoje ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 04-15-22-53-56-60

Resultado da Mega-Sena

Hora de saber se é o novo milionário do Brasil. Os números sorteados na Mega-Sena concurso 2528 de hoje foram: 04-15-22-53-56-60

Últimos resultados da Mega

Resultado da Mega-Sena concurso 2527 de sábado (08/10/2022): 08 – 19 – 29 – 38 – 48 – 56

Resultado da Mega-Sena concurso 2526 de quarta-feira (05/10/2022): 02 – 16 – 24 – 38 – 43 – 59

Resultado da Mega-Sena concurso 2525 de sábado (01/10/2022): 04 – 13 – 21 – 26 – 47 – 51

Ganhadores da Mega Sena

Para ganhar o prêmio principal, os apostadores precisam acertar as seis dezenas do resultado da Mega-Sena. Mas, quem não conseguir adivinhar todas as dezenas também pode receber receber uma quantia se tiver feito cinco ou quatro acertos.

Todos os ganhadores do concurso devem resgatar a quantia em até 90 dias corridos. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Já as apostas registradas nos canais eletrônicos da Caixa e que foram premiadas com o resultado da Mega-Sena, os sortudos têm a opção de transferir a quantia para sua conta do Mercado Pago. Valores menores que R$ 1.903,98, também podem ser sacados em casas lotéricas, de acordo com a Caixa.

Quando são realizados os sorteios da Mega?

Os sorteios são realizados às quartas-feiras e também aos sábados, sempre a partir das 20h (horário de Brasília). De acordo com a Caixa, em datas predeterminadas ao longo do ano ocorrem as Mega-Semanas que são as semanas com três sorteios.

Isso acontece com o objetivo de adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final zero ou cinco. Os globos da sorte ficam localizados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Como ganhar na Mega-sena