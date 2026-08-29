Mega-Sena acumulada paga R$ 30 milhões em novo sorteio

Mega-Sena está acumulada neste fim de semana

Está com sorte? A Mega-Sena sorteia um prêmio estimado em R$ 30 milhões. O valor está acumulado após o último concurso não ter ganhador na faixa principal, e ainda dá para apostar.

Quando sai o resultado da Mega-Sena

O sorteio da Mega-Sena será realizado neste domingo (30), no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 11h. A transmissão ao vivo pode ser acompanhada pelos canais oficiais das Loterias Caixa, com atualização do Jornal DCI.

O resultado com as seis dezenas será divulgado após o sorteio. Além do prêmio principal, a Mega-Sena também paga valores para as apostas que acertarem cinco ou quatro números.

O prêmio estimado para o concurso deste domingo é de R$ 58 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

Caso nenhum apostador consiga fazer os seis acertos, o prêmio volta a acumular para o próximo concurso. Os valores destinados à quina e à quadra variam conforme a quantidade de apostas vencedoras e a arrecadação do concurso.

Para participar da Mega-Sena, é preciso escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa atualmente R$ 6.

Os jogos podem ser registrados em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa, respeitando o horário limite para apostas do concurso.

Também é possível participar de bolões, nos quais o valor da aposta é dividido em cotas entre os participantes.

Qual é a chance de acertar a Mega-Sena?

Na aposta simples, com seis números, a probabilidade de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de 1 em 50.063.860.

Para a quina, a chance é de 1 em 154.518, enquanto a probabilidade de acertar quatro números é de 1 em 2.332.

Acompanhe os resultados das loterias no DCI.