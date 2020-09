Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 82 milhões na quarta-feira

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet.

Nenhum apostador acertou os seis números da Mega-Sena sorteados no dia 29 de agosto, no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Os números sorteados no concurso 2294 foram: 09-15-20-33-41-43, de acordo com as Loterias Caixas.

A estimativa de prêmio do concurso 2295 da Mega-Sena, na próxima quarta-feira (2) é de R$ 82 milhões para quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena.

Como apostar na Mega-sena?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de 6 a 15 números do volante da Mega-Sena, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$4,50.

Premiação da Mega-sena

Então, o prêmio bruto da Mega-Sena corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulados para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Saiba o que fazer com o prêmio da Mega-sena

Como receber o prêmio da Mega-sena?

Você pode receber seu prêmio da Mega-Sena em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Assim, caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Portanto, valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Ganhadores em tempo real

