Ninguém acerta resultado da Mega-Sena concurso 2311, e prêmio acumulou para R$ 38 milhões. O sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (22), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As dezenas sorteadas no concurso 2311 da Mega-Sena foram: 03-05-09-35-43-60.

Na segunda faixa de premiação, 58 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam o prêmio de R$ 42,9 mil. Já os 5.1 mil jogadores que marcaram quatro acertos, vão receber R$ 690.

No próximo concurso, 2311, a Mega-Sena pode pagar o prêmio estimado em R$ 38 milhões. O sorteio será realizado no próximo sábado, 24 de outubro, a partir das 20h.

Quando são realizados os sorteios da Mega-Sena?

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana: às quartas-feiras e sábados, a partir das 20h. É possível acompanhar na transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Caixa e da RedeTV.

Especialmente nessa modalidade, foram criadas as Mega-Semanas, com o objetivo de adaptar o número do concurso da Mega da Virada para que ela tenha sempre o final zero ou cinco. Nessas semanas, são realizados sorteios às terças-feiras, quintas-feiras e sábados.

Como receber o prêmio da Mega-Sena?

Em lotéricas credenciadas, com as apostas acertadoras do resultado da Mega-Sena é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). A partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa e é necessário levar, além do bilhete premiado, o R.G e C.P.F.

O prêmio da pode ser retirado em até 90 dias corridos depois da data do sorteio. Caso o acertador não busque, o valor será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual a probabilidade de acertar o resultado da Mega-Sena?

A probabilidade de uma pessoa acertar o resultado da Mega-Sena e ganhar o prêmio máximo com o jogo simples é de uma em 50 milhões. Se forem adicionados números no jogo, essa chance pode chegar a uma em 10 mil – se a aposta tiver 15 dezenas.

