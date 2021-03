Mega-Sena 2349 pode entregar R$ 2,5 milhões nesta quarta (03/03)

Nesta quarta-feira, dia 03, a Mega-Sena 2349 pode fazer mais um milionário com o prêmio de R$ 2,5 milhões . O sorteio está previsto para começar às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e contará com transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

O prazo para fazer os jogos e concorrer ao prêmio vai até às 19h – uma hora antes do sorteio. Tanto em casas lotéricas, quanto pelos canais eletrônicos, é possível registrar as apostas.

Como jogar na Mega-Sena?

Na Mega-Sena 2349, sorteia seis números de 60. O jogador pode marcar de seis, aposta simples de R$ 4,50, a 15 dezenas, de R$ 22,5 mil.

Leva prêmio principal a aposta que cravar as seis dezenas sorteadas no concurso. Quem acertar parcialmente o resultado, cinco ou quatro números, também fatura.

O sorteio da modalidade é realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Como apostar online na Mega-Sena?

Para apostar online na Mega-Sena 2349, existem duas opções: aplicativo Loterias Caixa ou acessar o site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Contudo, diferente das casas lotéricas, nos canais eletrônicos, o valor mínimo de compra é de R$ 30 e a forma de pagamento aceita é somente por meio de cartão de crédito.

Portanto, dá para fazer mais de um jogo para concorrer na modalidade e até tentar a sorte em outras para conseguir fazer o registro.

Quais os números saíram mais vezes na Mega-Sena?

Ao longo da história da Mega-Sena, já foram realizados 2,3 mil concursos, que tiveram alguns números sorteados com mais frequência que outros. São eles: 10, 53, 42, 33, 05, 04, 23, 27, 28 e 37.

10 – sorteado 267 vezes;

53 – sorteado 267 vezes;

42 – sorteado 258 vezes;

33 – sorteado 257 vezes;

05 – sorteado 257 vezes;

04 – sorteado 256 vezes;

23 – sorteado 256 vezes;

27 – sorteado 252 vezes;

28 – sorteado 251 vezes;

37 – sorteado 250 vezes;

Quanto rende R$ 2,5 milhões na Poupança?

Se apenas uma pessoa acertar o resultado da Mega-Sena 2349 e aplicar na Poupança, no primeiro mês, terá o rendimento de R$ 3 mil. Já em um ano, esse valor aumenta para R$ 36 mil.

Qual é chance de acertar o resultado da Mega-Sena 2349?

A chance de uma aposta levar o prêmio de R$ 11 milhões da Mega-Sena 2349 com apenas uma aposta é de uma em mais de 50 milhões.