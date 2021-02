Resultado da Mega-Sena 2348: números de sábado (27/02/2021)

O sorteio do resultado da Mega-Sena concurso 2348 pode entregar o prêmio acumulado de R$ 50 milhões para quem acertar as seis dezenas. A partir das 20h deste sábado (27), os apostadores conferem as dezenas sorteadas no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Resultado da Mega-Sena de Sábado

Os números do resultado da Mega-Sena concurso 2348 deste sábado, são: 02 03 07 48 51 54.

Como receber o prêmio da Mega-Sena concurso 2348?

O prêmio da Mega-Sena concurso 2348 pode ser resgatado em lotéricas ou agências da Caixa se for menor que R$ 1.332,78,. Para valores maiores, o apostador só consegue retirar agências da Caixa mediante apresentação do R.G, C.P.F e bilhete premiado. Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

Resultado da Mega-Sena; veja números

Os números do resultado da Mega-Sena 2346, sábado, dia 20 de fevereiro, foram: 04 58 03 40 11 42

Os números do resultado da Mega-Sena 2345, quarta-feira, dia 17 de fevereiro, foram: 07 16 19 22 28 55

Os números do resultado da Mega-Sena 2344, sábado, dia 13 de fevereiro, foram: 11 17 25 38 52 57

Os números do resultado da Mega-sena 2343, quarta-feira, dia 10 de fevereiro, foram: 56 49 31 04 45 42

Os números do resultado da Mega-Sena 2342, sábado, dia 06 de fevereiro, foram: 20 24 17 27 40 60

Os números do resultado da Mega-Sena 2341, quarta -feira, dia 03 de fevereiro, foram: 09 46 04 32 31 42

Os números do resultado da Mega-Sena 2340 , sábado, dia 30 de janeiro, foram: 16 21 28 41 49 51

Os números do resultado da Mega-Sena 2339, quinta-feira, dia 28 de janeiro, foram: 04 48 59 29 47 18

Os números do resultado da Mega-Sena 2338, terça-feira, dia 26 de janeiro, foram: 21 08 34 47 42 23

Os números do resultado da Mega-Sena 2337, sábado, dia 23 de janeiro, foram: 02 51 49 09 34 55

Os números do resultado da Mega-Sena 2336, quarta-feira, dia 20 de janeiro, foram: 20 27 50 08 10 28