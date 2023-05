Mega-Sena está acumulada: quanto rende R$ 14 milhões na poupança?

Hoje é dia de sorteio da Mega-Sena 2594, que traz um prêmio estimado em R$ 14 milhões. Se ganhar na loteria é seu sonho, saiba quando rende o valor na poupança e até que horas é possível apostar neste sábado, 2o de maio.

Mega-Sena está acumulada – quanto rende?

Se uma única aposta ganhar na mega-sena deste sábado e decidir investir todo o prêmio de R$ 14 milhões na poupança, só no primeiro mês o rendimento chega a R$ 81 mil. O montante é equivalente a 61 salários mínimos, atualmente em R$ 1.320.

Vale lembrar que a caderneta é isenta de pagamento de Imposto de Renda, tanto sobre o montante aplicado quanto sobre seus rendimentos. Além disso, os cálculos utilizam a taxa Selic, conforme calculadora pública do Banco Central.

Horário do resultado do Sorteio da Mega-Sena

O sorteio da Mega-Sena de hoje, sábado, será feito a partir das 20 horas, do horário de Brasília. Para participar do sorteio da Mega-Sena 2594, o prazo de registro da aposta é de até uma hora antes do sorteio, às 19 horas do horário de Brasília.

A comercialização é feita tanto em casa lotéricas, quanto nos canais eletrônicos: aplicativo ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

O volante é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória – pelo sistema. A aposta simples com seis números sai por R$ 5.

Para ganhar o prêmio principal com uma aposta simples de seis dezenas, a probabilidade de ganhar na Mega-Sena concurso 2594 era de uma em mais de 50 milhões. Já na segunda faixa, de cinco acertos, e na terceira faixa, de quatro acertos, a chance aumentava para uma em, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.

