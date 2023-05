Resultado da Mega-Sena concurso 2591 de hoje, quinta-feira (11/05/23)

O resultado da Mega-Sena concurso 2591 de hoje, quinta-feira, dia 11 de maio, será sorteado a partir das 20h e o prêmio está acumulado em R$ 45 milhões. O sorteio ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Mega-Sena concurso 2591

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje:

Ganhador da Mega-Sena de hoje

Todos os resultados da Mega-Sena, e das demais modalidades, podem ser consultados em nossa página de loterias.

Quem concorreu ao prêmio com uma aposta simples de seis dezenas deve acertar todas as dezenas do resultado da Mega-Sena concurso 2591. Porém, se o jogo tem de sete a 15 dezenas, é só conferir se neste grupo de números escolhidos, estão os que saíram no resultado.

Para saber se ganhou o prêmio principal, é preciso conferir se todos os números jogados correspondem a todos os números sorteados no concurso. Caso não estejam todos iguais, ainda é possível ganhar prêmio acertando cinco ou quatro números do concurso.

Já as apostas registradas nos canais eletrônicos da Caixa, além das opções citadas, os sortudos podem transferir a quantia para sua conta do Mercado Pago.

Caso o jogador não consiga acertar todas as dezenas, ainda dá para faturar acertando cinco ou quatro números. Todos os sortudos do concurso devem resgatar a quantia em agências da Caixa apresentando o RG, CPF e o bilhete premiado.

Valores menores que R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar também em casa lotéricas, de acordo com a Caixa. Já as apostas registradas nos canais eletrônicos da Caixa, além das opções citadas, os sortudos da Mega-Sena desta quarta podem transferir a quantia para sua conta do Mercado Pago.

