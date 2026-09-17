Mega-Sena hoje de R$ 102 milhões entra na lista dos maiores prêmios de 2026

A Mega-Sena concurso 3059 pode pagar um prêmio estimado em R$ 102 milhões no sorteio desta quinta-feira (17), a partir das 21h. As apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília, para concorrer à bolada. O valor coloca o concurso entre os cinco maiores prêmios da modalidade em 2026.

Sorteio da Mega-Sena hoje

Para participar do concurso 3059 da Mega-Sena, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre as 60 dezenas disponíveis, de 01 a 60. No concurso anterior, os números sorteados foram 14, 23, 53, 56, 57 e 60. Como não houve ganhador na faixa principal, o prêmio ficou acumulado para o próximo concurso.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Também é possível marcar mais dezenas no volante, aumentando as chances matemáticas de acertar a combinação sorteada, mas o preço do jogo também fica maior. Outra alternativa é utilizar a Surpresinha, recurso que permite ao sistema escolher os números automaticamente.

A Mega-Sena paga prêmios para quem acerta quatro, cinco ou seis dezenas. Na aposta simples, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

As dezenas não precisam ser acertadas em uma ordem específica. O prêmio principal é destinado às apostas que contêm os seis números sorteados.

Maiores prêmios da Mega-Sena em 2026

Desconsiderando a Mega da Virada, que é um concurso especial, a Mega-Sena já distribuiu alguns dos maiores prêmios do ano em 2026. Entre os principais valores estão o concurso 3010, realizado em 24 de maio, que pagou R$ 168,17 milhões para cada uma das duas apostas vencedoras; o concurso 3042, de 9 de agosto, que teve um único ganhador e pagou R$ 164,90 milhões; o concurso 2979, sorteado em 3 de março, que distribuiu R$ 158,04 milhões; o concurso 2969, realizado em 5 de fevereiro, com prêmio de R$ 141,84 milhões; e o concurso 3002, de 30 de abril, que pagou R$ 127,02 milhões por ganhador.

O concurso 3010 teve prêmio total de R$ 336,34 milhões, dividido entre duas apostas vencedoras. Já no concurso 3042, uma única aposta acertou as seis dezenas e levou R$ 164,90 milhões. Nos concursos 2979, 2969 e 3002, os valores também ficaram entre os maiores prêmios individuais pagos pela Mega-Sena ao longo de 2026.

O concurso 3059, por sua vez, tem prêmio estimado em R$ 102 milhões. Como o sorteio ainda não foi realizado, esse valor representa uma estimativa e não entra na relação dos maiores prêmios já pagos pela Mega-Sena em 2026.

O Jornal DCI acompanha os principais concursos das Loterias Caixa e informa os leitores sobre números sorteados, prêmios, apostas vencedoras, valores acumulados e próximos concursos.