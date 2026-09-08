Mega-Sena paga hoje prêmio especial de R$ 70 milhões; veja horário

O concurso da Mega-Sena 3055 pode pagar R$ 70 milhões nesta terça-feira, dia 8 de setembro. O sorteio será realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio aumentou depois que ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.054, realizado no domingo (6). Na ocasião, os números sorteados foram 08, 17, 24, 43, 47 e 58.

Apesar de nenhuma aposta ter levado o prêmio principal, 78 jogos acertaram cinco números e receberam R$ 30.145,38 cada. Outras 5.268 apostas fizeram quatro acertos, com prêmio individual de R$ 735,73. Com o novo acúmulo, a estimativa para o concurso desta terça-feira chega a R$ 70 milhões.

Como jogar na Mega-Sena

Para participar do concurso 3.055, o apostador precisa escolher de seis a 20 números entre as 60 dezenas disponíveis, que vão de 01 a 60. O preço varia conforme a quantidade de dezenas escolhidas. Na aposta mínima, são seis números por R$ 6. Ao marcar sete dezenas, por exemplo, o valor sobe para R$ 42. O apostador pode chegar a 20 números, modalidade que tem custo de R$ 232.560.

Quanto mais dezenas são marcadas no volante, maior fica o valor da aposta e também aumentam as chances de acertar os seis números sorteados. Também é possível deixar que o sistema escolha as dezenas automaticamente, por meio da Surpresinha.

A Mega-Sena premia quem acerta quatro, cinco ou seis números. Na aposta simples, de seis dezenas, a chance de acertar o prêmio principal é de uma em 50.063.860, segundo a Caixa.

As apostas para o concurso 3.055 podem ser registradas até as 20h desta terça-feira, nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais.

A lógica é simples: o jogador não precisa acertar os números em uma ordem específica. Para ganhar, basta que as dezenas escolhidas estejam entre as seis sorteadas no concurso. Quem fizer quatro ou cinco acertos também recebe prêmio, conforme a faixa correspondente.

10 maiores prêmios da Mega-Sena

Os grandes prêmios da Mega-Sena já ultrapassaram a marca de R$ 300 milhões. Em valores nominais, o maior prêmio registrado desde 2013 foi de R$ 317.853.788,54, no concurso 2.525, realizado em 1º de outubro de 2022.

Confira os dez maiores valores:

Concurso Data Prêmio 2.525 01/10/2022 R$ 317.853.788,54 2.150 11/05/2019 R$ 289.420.865 2.237 27/02/2020 R$ 211.652.717,74 2.696 05/03/2024 R$ 206.475.189,60 1.764 25/11/2015 R$ 205.329.753,89 2.795 09/11/2024 R$ 201.963.763,26 1.772 22/12/2015 R$ 197.377.949,52 2.464 19/03/2022 R$ 189.381.872,36 2.745 04/07/2024 R$ 162.788.325,19 2.979 03/03/2026 R$ 158.039.482,14

Os dados mostram que seis dos dez maiores prêmios do período passaram de R$ 200 milhões. O ranking reúne os valores em termos nominais, sem correção pela inflação.

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