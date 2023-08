Mega-Sena não terá mais tradicional sorteio na quarta-feira

Fim de uma tradição! A Caixa anunciou que a Mega-Sena não terá mais o sorteio de quarta-feira a partir de agosto, mas a modalidade agora vai ter 3 extrações semanais, sempre às terças, quintas-feiras e aos sábados. A Dupla Sena também teve mudança e os dias de sorteios agora são: segundas, quartas e sextas-feiras.

Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?

A Mega-Sena faz seu próximo concurso na terça-feira, dia 22 de agosto e o prêmio está estimado em R$ 3 milhões. O que mudou são os dias das extrações, então a maneira de realizar as apostas continua a mesma: o apostador pode participar do sorteio até às 19h (de Brasília) do dia do sorteio, seja em lotéricas ou pela internet.

Para participar do sorteio da Mega-Sena, os apostadores conseguem registrar o jogo em casas lotéricas, no aplicativo Loterias Caixa ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O volante da Mega-Sena 2619 é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória - pelo sistema.

A aposta simples com seis números sai por R$ 5, mas se tiver mais números, neste cenário, o valor pode chegar a R$ 193.800,00 .

Concursos da Mega-Sena em agosto 2023

02/08/23, quarta-feira – mega concurso 2617: 03-14-36-42-43-44

05/08/23, sábado – mega concurso 2618: 06-17-29-35-45-48

09/08/23, quarta-feira – mega concurso 2619: 05-36-39-41-44-50

12/08/23, sábado – mega concurso 2620: 04-06-13-21-26-28

16/08/23, quarta-feira – mega concurso 2621: 06-09-14-16-42-47

19/08/23, sábado – mega concurso 2622: 09-19-22-24-50-60

22/08/23, terça-feira – concurso 2623: ainda não sorteado

24/08/23, quinta-feira – concurso 2624: ainda não sorteado

26/08/23, sábado – concurso 2625: ainda não sorteado

29/08/23, terça-feira – concurso 2626: ainda não sorteado

31/08/23, quinta-feira – concurso 2627: ainda não sorteado

02/09/23, sábado – concurso 2628: ainda não sorteado

Dias e horários dos sorteios das loterias

Fique por dentro dos dias e horários de sorteios de cada uma das loterias. Essas informações são importantes, pois elas definem até quando se pode apostar e os momentos em que os resultados serão divulgados. Confira abaixo o calendário semanal completo:

Mega-Sena: terça-feira, quinta-feira e sábado | 20 horas

Quina: de segunda a sábado | 20 horas

Dupla Sena: segunda, quarta e sexta-feira | 20 horas

Lotofácil: de segunda-feira a sábado | 20 horas

Dia de Sorte: terça, quinta, sábado | 20 horas

Super Sete: segunda, quarta e sexta | 20 horas

Loteria Federal: quarta-feira e sábado | 19 horas

Lotomania: segunda-feira, quarta e sexta | 20 horas

Timemania: terça, quina e sábado | 20 horas

Quais são as loterias?

Lotomania

Para o sorteio dos 20 números da Lotomania é utilizado 1 globo, carregado com bolas numeradas de 00 a 99.

Quina

Para o sorteio dos 5 números da Quina é utilizado 1 globo, carregado com bolas numeradas de 01 a 80.

Mega-Sena

Para o sorteio dos 6 números da Mega-Sena é utilizado 1 globo, carregado com bolas numeradas de 01 a 60.

Lotofácil

Para o sorteio dos 15 números da Lotofácil é utilizado 1 globo, carregado com bolas numeradas de 01 a 25.

Dupla Sena

São realizados 2 sorteios distintos, em cada concurso. Para o sorteio dos 6 números de cada sorteio da Dupla Sena são utilizados 2 globos carregados com bolas numeradas de 01 a 50 cada.

A critério da CAIXA, é utilizado 1 globo para os dois sorteios, sendo que após o primeiro sorteio, todas as bolas sorteadas são reinseridas no globo para o segundo sorteio.

Timemania

São realizados 2 sorteios distintos, em cada concurso. Para o sorteio dos 7 números da Timemania é utilizado 1 globo carregado com bolas numeradas de 01 a 80. Após o sorteio dos 7 números, todas as bolas sorteadas retornam ao globo para o sorteio de uma bola para o “Time do Coração”, no universo de 01 a 80.

Dia de Sorte

São realizados 2 sorteios distintos, em cada concurso, com a utilização de 2 globos. Para o sorteio dos 7 números referentes aos dias do mês, o globo é carregado com bolas numeradas de 01 a 31 e para o sorteio de 1 número referente ao quadro do Mês, o outro globo é carregado com bolas numeradas de 01 a 12.

Ao critério da CAIXA, é utilizado 1 globo para os dois sorteios, sendo que após o primeiro sorteio, todas as bolas são retiradas do globo e recolocadas apenas as 12 bolas correspondentes aos doze meses do ano.

Super Sete

Para o sorteio dos 7 números do Super Sete são utilizados 7 globos carregados, cada um, com 10 bolas numeradas de 0 a 9. Cada globo corresponde a uma coluna do volante de aposta.

O sorteio consiste na extração de um número, no universo de 0 a 9, em cada globo.

O sorteio do globo 1 corresponderá ao número da coluna 1; o sorteio do globo 2 corresponderá ao número da coluna 2 e assim sucessivamente até o sorteio do globo 7, que corresponderá ao número da coluna 7.

A critério da CAIXA, o sorteio também poderá ser realizado em um único globo, com reposição da bola sorteada a cada sorteio, utilizando-se 10 bolas numeradas de 0 a 9. Neste caso, a sequência do sorteio de cada bola corresponderá necessariamente à ordem das colunas de 1 a 7, até que sejam sorteadas as 7 bolas.

+Milionária

São realizados 2 sorteios distintos, em cada concurso, com a utilização de 2 globos.

Para o sorteio dos 6 números, é utilizado 1 globo carregado com 50 bolas numeradas de 01 a 50, e outro globo é carregado com 6 bolas numeradas de 1 a 6, para o sorteio dos 2 trevos.

