Mega-Sena sorteia hoje prêmio especial de R$ 3,5 milhões

Prêmio será sorteado na noite desta quinta, dia 13 de agosto

O prêmio principal da Mega-Sena 3044 pode pagar um prêmio milionário nesta quinta-feira. Com o resultado, a estimativa da Caixa Econômica Federal saltou para R$ 3,5 milhões para o sorteio. Para abocanhar a bolada, o apostador precisa acertar sozinho a combinação de seis números.

Como apostar na Mega-Sena de R$ 3,5 milhões

O jogador da Mega-Sena deve escolher ao menos seis números em um universo de 60 opções disponíveis. Quem prefere deixar a escolha por conta do azar pode utilizar a Surpresinha, funcionalidade em que o sistema da Caixa define os números aleatoriamente. As apostas podem ser realizadas em lotéricas ou pelo site Loterias Caixa.

Para quem busca praticidade em múltiplos concursos, a opção Teimosinha permite concorrer por dois, quatro ou oito sorteios consecutivos com o mesmo jogo. Também é possível selecionar até 15 números em um único cartão, aumentando exponencialmente as chances de vitória — embora o custo da aposta cresça proporcionalmente. Além da sena principal, a Caixa premia bilhetes que garantem cinco acertos (quina) e quatro acertos (quadra).

A aposta simples, com seis dezenas marcadas no volante, custa R$ 6. O sorteio será realizado às 21h (horário de Brasília) desta quinta, dia 6 de agosto, no Espaço Loterias Caixa, localizado na cidade de São Paulo.

Caso um único apostador acerte as seis dezenas e leve sozinho o prêmio estimado em R$ 150 milhões, o valor será suficiente para garantir uma renda passiva elevada. Considerando apenas a remuneração fixa da caderneta de poupança, de 0,5% ao mês (sem incluir a Taxa Referencial, que varia mensalmente), o prêmio renderia cerca de R$ 750 mil já no primeiro mês.

Na prática, isso equivale a uma renda média de aproximadamente R$ 25 mil por dia, permitindo ao vencedor viver apenas dos rendimentos da aplicação, sem precisar utilizar o patrimônio principal.

Bolão amplia chances de vitória

Para aumentar as probabilidades de ganhar sem arcar sozinho com os custos de apostas múltiplas, os apostadores recorrem com frequência ao Bolão da Mega-Sena. O valor mínimo para participar de um jogo coletivo é de R$ 10,00, com cotas individuais custando a partir de R$ 5,00.

A quantidade de cotas permitida varia de acordo com o total de dezenas selecionadas no cartão:

6 números: mínimo de 2 e máximo de 9 cotas;

7 números: mínimo de 2 e máximo de 63 cotas;

8 a 15 números: mínimo de 2 e máximo de 100 cotas.