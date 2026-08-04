Mega-Sena sorteia prêmio especial de R$ 135 milhões

Prêmio será sorteado na noite desta terça, dia 4 de agosto

Tem bolada em jogo hoje! O prêmio principal da Mega-Sena 3840 está acumulado e vai pagar ua bolada nesta terça-feira. Com o resultado, a estimativa da Caixa Econômica Federal saltou para R$ 130 milhões para o sorteio. Para abocanhar a bolada histórica, o apostador precisa acertar sozinho a combinação de seis números.

Como apostar na Mega-Sena de R$ 135 milhões

Considerada a loteria mais popular do Brasil, a Mega-Sena sorteia seis números que podem mudar definitivamente a vida do ganhador. A aposta simples, com seis dezenas marcadas no volante, custa R$ 6. O sorteio será realizado às 21h (horário de Brasília) deste domingo, dia 4 de agosto, no Espaço Loterias Caixa, localizado na cidade de São Paulo.

O jogador deve escolher ao menos seis números em um universo de 60 opções disponíveis. Quem prefere deixar a escolha por conta do azar pode utilizar a Surpresinha, funcionalidade em que o sistema da Caixa define os números aleatoriamente.

Para quem busca praticidade em múltiplos concursos, a opção Teimosinha permite concorrer por dois, quatro ou oito sorteios consecutivos com o mesmo jogo. Também é possível selecionar até 15 números em um único cartão, aumentando exponencialmente as chances de vitória — embora o custo da aposta cresça proporcionalmente. Além da sena principal, a Caixa premia bilhetes que garantem cinco acertos (quina) e quatro acertos (quadra).

Caso um único apostador acerte as seis dezenas e leve sozinho o prêmio estimado em R$ 135 milhões, o valor será suficiente para garantir uma renda passiva elevada. Considerando apenas a remuneração fixa da caderneta de poupança, de 0,5% ao mês (sem incluir a Taxa Referencial, que varia mensalmente), o prêmio renderia cerca de R$ 675 mil já no primeiro mês.

Na prática, isso equivale a uma renda média de aproximadamente R$ 22,5 mil por dia, permitindo ao vencedor viver apenas dos rendimentos da aplicação, sem precisar utilizar o patrimônio principal.

Bolão da Mega-Sena amplia chances de vitória

Para aumentar as probabilidades de ganhar sem arcar sozinho com os custos de apostas múltiplas, os apostadores recorrem com frequência ao Bolão da Mega-Sena. O valor mínimo para participar de um jogo coletivo é de R$ 10,00, com cotas individuais custando a partir de R$ 5,00.

A quantidade de cotas permitida varia de acordo com o total de dezenas selecionadas no cartão: