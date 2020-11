Mega-Sena sorteia R$ 3 milhões neste sábado (28/11)

A Mega-Sena terá o último sorteio de novembro neste sábado (28). O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília), no espaço Loterias Caixa no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo (SP). O concurso 2322 da Mega Sena terá transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa Econômica Federal no Youtube.

Os números sorteados do concurso 2321, de quarta-feira (25), foram 14 – 25 – 28 – 41 – 43 – 56. Sendo assim, o prêmio de R$ 3 milhões teve um ganhador. Além disso, 40 apostas ganharam na quina e mais de 2,4 mil na quadra.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários das plataformas Android e iOS. Para jogar na Mega-Sena, os clientes da CAIXA também podem fazer as apostas pelo Internet Banking CAIXA.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá cerca de R$ 3,4 mil em rendimentos mensais. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.

Como apostar no concurso 2322 Mega-Sena?

Embora esta seja a modalidade que sorteia os melhores prêmios das loterias Caixa, não é difícil de jogar nela. O jogador precisa escolher, pelo menos, seis números – entre 60 – e marcar no volante da Mega-sena.

Pagando valores maiores, o apostador também pode selecionar até 15 números no volante para aumentar suas chances de ganhar. O prêmio máximo é entregue para quem acertar a sena – seis dezenas. Mas, os jogos que tiverem cinco – chamado de quina – e quatro – chamado de quadra – acertos, também recebe prêmio.

Mega da Virada

O concurso especial da Mega da Virada tem prêmio estimado em R$ 300 milhões. Contudo, o acumulado para Sorteio Especial Mega da Virada atingiu o valor um pouco mais de R$ 81 milhões, até o momento.

Sendo assim, o sorteio da Mega da Virada acontece em 31 de dezembro. Além disso, as apostas já podem ser feitas desde o dia 16/11.

Vale lembrar que a Mega da Virada não acumula, assim como nos concursos especiais das Loterias Caixa. Logo, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.