Caixa muda programação e Mega-Sena terá 3 sorteios essa semana

O fim de ano trouxe mudanças na programação da Caixa e, neste começo do mês de dezembro, a Mega-Sena terá três sorteios. Os concursos serão realizados na terça-feira (07), quinta-feira (09) e sábado (11), como parte da Mega Semana de Natal. O tradicional sorteio de quarta-feira não será realizado.

O que é a Mega Semana?

Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5, a Caixa realiza a Mega Semana. Em dezembro, o sorteio triplo será realizado entre os dias 7 e 11 de dezembro. Assim como nos sorteios regulares, os eventos são realizados no Espaço da Sorte, na Bela Vista, em São Paulo.

Portanto, o próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2435, ocorre nesta terça-feira dia 7, e o prêmio e está acumulado em R$ 37 milhões.

No lugar do tradicional sorteio de quarta, a loteria vai ser sorteada na quinta, dia 9, com o concurso 2436. No sábado, 11/12, o apostador poderá concorrer ao concurso 2437.

Como apostar na Mega-Sena?

O volante da Mega-Sena é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória – pelo sistema. A aposta simples com seis números sai por R$4,50, mas se tiver mais números, neste cenário, o valor pode chegar a R$22,5 mil.

A probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio principal da Mega-Sena 2435 acertando as seis dezenas com o jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Mas a modalidade também premia apostas que acertam cinco e quatro números e, nessas faixas, a chance aumenta para, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.

Para concorrer ao prêmio da Mega-Sena concurso 2435, a Caixa já está fazendo a comercialização das apostas no aplicativo e no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Além disso, os apostadores também conseguem jogar nas casas lotéricas.

