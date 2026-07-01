Morador da Campo Grande acerta na Mega-Sena de R$ 23 milhões e fatura prêmio de bolão

Morador da Campo Grande acerta na Mega-Sena de R$ 23 milhões e fatura prêmio de bolão

Um apostador de Campo Grande (MS) está entre os premiados da Mega-Sena concurso 3025, sorteada na noite desta terça-feira (30). A aposta, registrada na lotérica Estrela Serviços Lotéricos, acertou cinco das seis dezenas e faturou R$ 39.835,10.

O bilhete foi uma aposta em bolão com cinco cotas, registrado pelos canais multicanais da Caixa. Como o grupo é formado por cinco participantes, o valor será dividido entre eles, caso não exista acordo diferente entre os cotistas.

As dezenas sorteadas foram: 07 – 14 – 16 – 21 – 33 – 58

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta vencedora da quina foi registrada na Estrela Serviços Lotéricos Ltda, em Campo Grande (MS). O bolão contou com oito dezenas apostadas, cinco cotas e três números de teimosinha, rendendo um prêmio total de R$ 39.835,10.

Ao todo, 95 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma recebeu R$ 13.278,38. No caso do bolão sul-mato-grossense, por ter apostado mais dezenas, o prêmio foi maior.

Os prêmios podem ser retirados em qualquer agência da Caixa mediante apresentação de documento oficial com foto, CPF e o bilhete original premiado.

Valores de até R$ 2.259,20 também podem ser resgatados em casas lotéricas credenciadas. Para quantias superiores, como a do bolão de Campo Grande, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências da Caixa. Se o prêmio for igual ou superior a R$ 10 mil, a liberação ocorre em até dois dias úteis após a apresentação e validação da aposta.

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 27 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3025. Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa da Caixa é de R$ 27 milhões para o próximo concurso, marcado para quinta-feira, 2 de julho.

A premiação do concurso ficou assim: