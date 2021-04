Ninguém acerta Mega-Sena 2359 e prêmio vai a R$ 22 milhões

Ninguém levou o prêmio de R$ 8 milhões da Mega-Sena 2359, sorteada nesta terça-feira [06], e o valor da modalidade acumulou para R$ 22 milhões. Confira as dezenas do resultado: 31-32-39-42-43-51. O evento foi transmitido ao vivo no canal Caixa do Youtube e na página Loterias Caixa do Facebook.

Na segunda faixa de premiação, de cinco acertos, a modalidade entregou 17 prêmios de R$ 72 mil. E na última faixa, de quatro acertos, 1 mil jogadores conseguiram faturar R$ 1,6 mil.

O próximo sorteio está previsto para esta quinta-feira [08], já que nesta semana a Caixa realiza a Mega-Semana de Primavera. Se alguma pessoa acertar o resultado pode faturar o quarto maior prêmio do ano entregue pela modalidade.

Como receber o prêmio da Mega-Sena 2359?

O prêmio da Mega-Sena concurso 2359 pode ser resgatado em lotéricas ou agências da Caixa se for menor que R$ 1.332,78. Para valores maiores, o apostador só consegue retirar agências da Caixa mediante apresentação do R.G, C.P.F e bilhete premiado. Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante da Mega-Sena é composto por 60 números, mas apenas seis são sorteados. O jogador pode marcar de seis a 15 dezenas. A escolha da aposta pode ser realizada manualmente ou de forma aleatória pelo sistema – alternativa chamada de Surpresinha.

Também é possível escolher a opção Teimosinha, para concorrer em dois, quatro ou oito concursos consecutivos com o mesmo jogo. O prêmio máximo do concurso 2360 fica para quem acertar as seis dezenas e os menores para as apostas que marcarem quatro e cinco acertos.

As apostas devem ser feitas até às 19h de quinta-feira, dia 08 de abril, em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Leia mais informações sobre como receber o prêmio da Loteria por aqui.

Quanto custa a aposta da Mega-Sena?

A aposta simples de seis números sai por R$4,50, mas conforme o jogador acrescenta dezenas, o valor pode chegar a R$22,5 mil. Dessa forma, a aposta sai por: R$31,50, sete números; R$126,00, oito números; R$ 378,00, nove números; R$945,00, 10 números; R$2.079,00, 11 números; R$4.158,00, 12 números; R$7.722,00, 13 números; R$13.513,50, 14 números; e R$22.522,50, 15 números.

Qual era a chance de ganhar na Mega-Sena 2359?

Na Mega-Sena 2359, a probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio máximo da sena com o jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Para chegar mais perto do prêmio concorrendo com mais dezenas na aposta a chance aumenta para:

6 números jogados – a chance de ganhar é de uma em 50.063.860;

7 números jogados – a chance de ganhar é de uma em 7.151.980;

8 números jogados – a chance de ganhar é de uma em 1.787.995;

9 números jogados – a chance de ganhar é de uma em 595.998;

10 números jogados – a chance de ganhar é de uma em 238.399;

11 números jogados – a chance de ganhar é de uma em 108.363;

12 números jogados – a chance de ganhar é de uma em 54.182;

13 números jogados – a chance de ganhar é de uma em 29.175;

14 números jogados – a chance de ganhar é de uma em 16.671;

15 números jogados – a chance de ganhar é de uma em 10.003;

Ganhadores da Mega-Sena em 2021

A Mega-Sena fez, até o momento, oito novos milionários. O maior prêmio entregue foi o de R$ 49 milhões e o menor de R$ 2,7 milhões. Confira o valor de cada um dos prêmios entregues pela modalidade:

13/01 – Concurso 2334, o prêmio foi de R$ 11,8 milhões. Uma aposta registrada em Serrinha (BA) ganhou;

23/01 – Concurso 2337, o prêmio foi de R$ 21,8 milhões. Uma aposta registrada em Fortaleza (CE) ganhou;

03/02 – Concurso 2341, o prêmio foi de R$ 25 milhões. Uma aposta registrada em Mirassol D’Oeste (MT) ganhou;

27/02 – Concurso 2348 , o prêmio foi de R$ 49,3 milhões. Uma posta registrada no Rio de Janeiro (RJ) ganhou;

03/03 – Concurso 2349 , o prêmio foi de R$ 2,7 milhões. Uma posta registrada em Curitiba (PR) ganhou;

20/03 – Concurso 2354 , o prêmio foi de R$ 45,5 milhões. Duas apostas online ganharam R$ 22,7 milhões cada.

27/03 – Concurso 2356, o prêmio foi de R$ 27 milhões. Uma aposta online ganhou;

Veja aqui todos os resultados da Mega-Sena

