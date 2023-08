Por que hoje não tem sorteio da Mega-Sena de quarta-feira?

Loteria mais popular do Brasil, a Mega-Sena agora tem três sorteios semanais. A mudança do calendário das loterias foi anunciado pela Caixa Econômica Federal e é a primeira grande mudança da modalidade. Mas hoje tem sorteio da Mega-Sena? Confira a programação.

Aproveite e relembre os maiores prêmios das loterias no Brasil

Quais os dias do sorteio da mega-sena 2023

Após mudança das loterias da Caixa, não há sorteio da Mega-Sena na quarta-feira. Agora, os concursos são extraídos às terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados. Os sorteios continuam às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo Youtube da Caixa e no jornal DCI.

"Com mais um sorteio semanal, aumenta a velocidade de crescimento do prêmio, gerando maior atratividade aos apostadores que preferem grandes premiações. As probabilidades e demais regras da modalidade permanecem inalteradas", explicou a Caixa.

Sendo assim, o próximo sorteio da Mega-Sena será o concurso 2624, prevista para quinta-feira, 24 de agosto. A aposta que cravar as seis dezenas do resultado da Mega-Sena pode receber o prêmio estimado em R$ 5,5 milhões.

Para concorrer, as postas precisam ser registradas até às 19h do dia do sorteio em casas lotéricas ou por meio dos canais eletrônicos das Loterias Caixa: aplicativo e site.

Confira abaixo o calendário semanal completo:

Mega-Sena: terça-feira, quinta-feira e sábado | 20 horas

Quina: de segunda a sábado | 20 horas

Dupla Sena: segunda, quarta e sexta-feira | 20 horas

Lotofácil: de segunda-feira a sábado | 20 horas

Dia de Sorte: terça, quinta, sábado | 20 horas

Super Sete: segunda, quarta e sexta | 20 horas

Loteria Federal: quarta-feira e sábado | 19 horas

Lotomania: segunda-feira, quarta e sexta | 20 horas

Timemania: terça, quina e sábado | 20 horas

Preços

Em abril deste ano, a Caixa também anunciou o reajuste do valor das apostas, como a Mega-Sena, que agora tem o jogo de seis números custando R$ 5.

Confira os novos valores das apostas da loteria

Lotofácil: R$ 3,00

Quina: R$ 2,50

Lotomania: R$ 3,00

Timemania: R$ 3,50

Dia de Sorte: R$ 2,50

Como receber o prêmio da loteria?

Ganhou? O apostador pode receber a premiação em lotéricas credenciadas, desde os prêmios líquidos sejam de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). A partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa e é necessário levar, além do bilhete premiado, o R.G e C.P.F.

O prêmio para quem acertar o resultado da Mega-Sena pode ser retirado em até 90 dias corridos depois da data do sorteio. Caso o acertador não busque, o valor será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

A probabilidade de uma pessoa acertar o resultado da Mega-Sena e ganhar o prêmio máximo com o jogo simples é de uma em 50 milhões. Se forem adicionados números no jogo, essa chance pode chegar a uma em 10 mil - se a aposta tiver 15 dezenas.