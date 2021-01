Sorteio da Mega Semana pode pagar R$ 2 milhões na terça-feira (26/1)

Nesta terça-feira, 26 de janeiro, ocorre o primeiro sorteio da Mega-Semana de 2021. O prêmio está estimado em R$ 2 milhões e pode sair para o apostador que acertar as 6 dezenas premiadas.

As apostas seguem as mesmas normas dos concurso regulares da Mega-Sena. O apostador pode fazer a sua fezinha até às 19h nas casas lotéricas ou pelo Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br). A aposta simples custa R$ 4,50.

O apostador deve selecionar, ao menos, 6 números – dentre 60 disponíveis – e marcar no volante da Mega–Sena. Pagando valores maiores, é possível ainda selecionar até 15 números no bilhete, o que aumenta as chances de ganhar.

A escolha das dezenas também pode ser feita por meio da Supresinha, que é quando o sistema seleciona os números aleatoriamente. Além disso, o apostador consegue optar pela Teimosinha e concorrer a dois, quatro ou oito concursos consecutivos com a mesma combinação de dezenas.

O prêmio da faixa principal é entregue para quem acertar a sena – seis dezenas. Mas, os jogos que tiverem cinco e quatro acertos, também recebem prêmios.

O que é a Mega-Semana?

A Mega-Semana foi criada em dezembro de 2010 para adequar o número do concurso da Mega da Virada e, devido à boa aceitação do público, foi estendida para mais semanas a partir do ano seguinte. Os sorteios extras são exclusividade da Mega-Sena, a modalidade mais vendida e que oferece os maiores prêmios das Loterias.

Para 2021, estão agendadas oito Mega-Semanas: de Verão, em janeiro; de Páscoa, em abril; das Mães, em maio; de Férias, em julho; dos Pais, em agosto; de Primavera, em setembro; da Sorte, em outubro; e de Natal, em dezembro. Confira na imagem abaixo as datas:

Quando serão os próximos sorteio da Mega-Sena?

Além do sorteio do concurso 2338 nesta terça-feira (26), a Mega-Sena ainda terá mais dois concursos ao longo da semana.

O concurso 2339 será na quinta-feira, dia 28 de janeiro. Já o concurso 2340 será no sábado, dia 30 de janeiro.

Você pode acompanhar todos os resultados em Loterias Caixa.