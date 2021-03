Próximo sorteio da Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 45 milhões

De acordo com as Loterias Caixa, o próximo sorteio da Mega-Sena ocorre no sábado (20/03/2021) e pode pagar o segundo maior prêmio do ano, de R$ 45 milhões. O valor acumulou mais uma vez no último concurso pois não teve as dezenas marcadas em nenhuma aposta.

Porém a modalidade premiou os jogadores que acertaram cinco e quatro números do resultado (03 19 34 41 48 53) com R$ 45,9 mil e R$ 854.

O sorteio da próxima Mega-Sena, concurso 2354, será realizado no Espaço Loterias Caixa em São Paulo a partir das 20h. Para acompanhar ao vivo, basta acessar o canal Caixa do YouTube e página Loterias Caixa do Facebook.

Como participar do próximo sorteio da Mega-Sena?

Os apostadores conseguem fazer o jogo do próximo sorteio da Mega-Sena até às 19h de sábado (20). Apostas simples ou com mais números, podem ser feitas tanto nas lotéricas, quanto nos canais eletrônicos das Loterias Caixa.

Já o bolão, só é possível fazer em lotéricas já que cada pessoa fica com uma cota. O valor mínimo do bolão é de R$ 10,00 e cada cota não sai por menos de R$ 5,00.

É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas no próximo sorteio. Também dá para comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas, mas poderá ser cobrado uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Desde 2018, a Caixa Econômica Federal disponibiliza um site exclusivo para que maiores de 18 anos possam fazer apostas nos principais jogos, como Mega-Sena, Lotofácil e Quina. O preço é o mesmo praticado nas casas lotéricas, entretanto, é preciso realizar uma aposta mínima de R$ 30 – já o valor máximo é de R$ 500 por dia. O único tipo de pagamento aceito é via cartão de crédito, independentemente da bandeira.

Antes de resgatar seu prêmio da loteria online é preciso conferir se sua aposta é realmente uma das ganhadoras. Para isso, você pode acompanhar o site do DCI, que apresenta toda semana os resultados das loterias da Caixa.

O registro do jogo feito na plataforma online não gera um bilhete físico como comprovante. Por isso, para poder apostar, é necessário realizar um cadastro com suas informações pessoais. Assim, se você for um dos grandes premiados, terá os dados devidamente compilados no site.

Premiação

O valor arrecadado com o concurso da Mega-Sena não é totalmente revertido em prêmio para o ganhador. Parte do montante é repassada ao governo federal para investimentos nas áreas de saúde, educação, segurança, cultura e esporte.

Além disso, há despesas de custeio do concurso, imposto de renda e outros, que fazem com que o prêmio bruto corresponda a 46% da arrecadação. Dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (sena);

19% entre os acertadores de 5 números (quina);

19% entre os acertadores de 4 números (quadra);

22% ficam acumulados e distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulado para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final zero ou 5.

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Contudo, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Portanto, após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

