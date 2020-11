Próximo sorteio da Mega-Sena neste sábado (7) paga R$ 27 milhões

A Loterias Caixa paga um prêmio estimado em R$ 27 milhões no próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2315, que será realizado no sábado (7). Na última rodada (4), ninguém acertou as dezenas sorteadas : 01 – 10 – 17 – 26 – 30 – 53 do concurso 2315.

Próximo sorteio da Mega-Sena acontece às 20h

As apostas para o próximo sorteio da Mega-Sena podem ser feitas através do site oficial da Loteria ou pelas casas lotéricas do país todo, até às 19h de sábado (7).

É possível acompanhar o sorteio ao-vivo na noite de sábado, às 20h, pelo canal oficial da Loterias Caixa no Youtube ou pela Rede TV – a rodada do próximo resultado da Mega-Sena acontece no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Lotofácil saiu para Londrina e Rondônia

Na noite de ontem (5), dois apostadores acertaram o resultado da Lotofácil 2074 e ganharam R$ 689.161,51 cada. As apostas da Lotofácil 2074 que garantiram o prêmio principal são das cidades de Londrina, no Paraná e Ouro Preto do Oeste, Rondônia.

Para quem deseja tentar a sorte no próximo sorteio da Mega-Sena, cada aposta única tem o valor de R$ 4,50.

Probabilidades

A probabilidade de ganhar varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de jogo realizado. Para a aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860. Para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003. Os dados estão no site da Caixa.