Qual a chance real de ganhar na Mega da Virada 2025

Qual a chance real de ganhar na Mega da Virada 2025

A Mega da Virada voltou a ganhar espaço nas conversas de fim de ano. Em 2025, o prêmio estimado chega a R$ 850 milhões, valor que transforma qualquer ganhador em milionário instantâneo. Mas, antes de montar a aposta, uma pergunta sempre aparece: qual é a chance real de ganhar?

Na aposta simples, aquela com seis dezenas, a probabilidade é de uma em 50 milhões. É justamente esse número que faz muita gente procurar alternativas para melhorar as chances. Algumas funcionam, outras nem tanto. Abaixo, você entende o que realmente muda no jogo.

Veja também como apostar na mega da virada online

Quanto custa apostar mais números na Mega da Virada

A lógica é simples: quanto mais dezenas marcadas, maior o preço e e melhor a probabilidade.

Veja a evolução:

6 números custam R$ 6,00 — chance de 1 em 50.063.860

7 números custam R$ 42,00 — chance de 1 em 7.151.980

8 números custam R$ 168,00 — chance de 1 em 1.787.995

9 números custam R$ 504,00 — chance de 1 em 595.998

10 números custam R$ 1.260,00 — chance de 1 em 238.399

11 números custam R$ 2.772,00 — chance de 1 em 108.363

12 números custam R$ 5.544,00 — chance de 1 em 54.182

13 números custam R$ 10.296,00 — chance de 1 em 29.175

14 números custam R$ 18.018,00 — chance de 1 em 16.671

15 números custam R$ 30.030,00 — chance de 1 em 10.003

16 números custam R$ 48.048,00 — chance de 1 em 6.252

17 números custam R$ 74.256,00 — chance de 1 em 4.045

18 números custam R$ 111.384,00 — chance de 1 em 2.697

19 números custam R$ 162.792,00 — chance de 1 em 1.845

20 números custam R$ 232.560,00 — chance de 1 em 1.292

Estudar concursos antigos funciona?

Apesar de cada número ter a mesma chance matemática de ser sorteado, algumas dezenas aparecem com mais frequência ao longo dos anos. Isso não garante vitória, mas muita gente usa essas listas como referência.

As dezenas mais sorteadas na Mega da Virada até hoje

10 apareceu cinco vezes

05, 33: quatro vezes cada

03, 20, 34, 36 e 41: três vezes

E os números que nunca saíram? Até agora, nunca apareceram no sorteio da Mega da Virada: 07, 08, 09, 13, 26, 28, 39, 44, 54 e 60.

Isso não significa que devam ser evitados. Loteria é aleatória, e sempre existe uma primeira vez.

Usar datas de aniversário diminui suas chances?

Muita gente aposta assim. É comum, é emocional e, para alguns, quase ritualístico. Mas, matematicamente, limita o jogo. Como o calendário só vai até 31 e a Mega usa números de 01 a 60, apostar apenas aniversários significa descartar metade da cartela.

Se quiser manter datas especiais, tudo bem, mas use apenas duas ou três. Mais do que isso reduz a variedade e não aumenta a probabilidade.