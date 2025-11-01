Como jogar na Mega da Virada 2025 online e quanto custa apostar

Todo ano, milhões de brasileiros fazem suas apostas e sonham em começar o ano novo milionários com a Mega da Virada, concurso 2955. Em 2025, o prêmio está estimado em R$ 850 milhões, o maior da história do concurso. Embora a probabilidade de ganhar seja de cerca de 1 em 50 milhões, o custo de uma aposta simples é baixo, e a esperança se renova a cada edição.

As apostas para a Mega da Virada começaram em 1º de novembro e seguem até as 17h do dia 31 de dezembro. O sorteio será realizado às 20h do mesmo dia, com transmissão ao vivo pela Caixa Econômica Federal em suas redes sociais e canais oficiais.

Quanto custa apostar na Mega da Virada 2025?

O valor da aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 6. A chance de acertar todas as seis é de 1 em 50.063.860, mas é possível aumentar as chances marcando mais números, o que também eleva o custo da aposta.

Números apostados Valor da aposta Chance de acertar 6 dezenas Chance de acertar 5 dezenas Chance de acertar 4 dezenas 6 R$ 6,00 1 em 50.063.860 1 em 154.518 1 em 2.332 7 R$ 42,00 1 em 7.151.980 1 em 44.981 1 em 1.038 8 R$ 168,00 1 em 1.787.995 1 em 17.192 1 em 539 9 R$ 504,00 1 em 595.998 1 em 7.791 1 em 312 10 R$ 1.260,00 1 em 238.399 1 em 3.973 1 em 195 11 R$ 2.772,00 1 em 108.363 1 em 2.211 1 em 129 12 R$ 5.544,00 1 em 54.182 1 em 1.317 1 em 90 13 R$ 10.296,00 1 em 29.175 1 em 828 1 em 65 14 R$ 18.018,00 1 em 16.671 1 em 544 1 em 48 15 R$ 30.030,00 1 em 10.003 1 em 370 1 em 37 16 R$ 48.048,00 1 em 6.252 1 em 260 1 em 29 17 R$ 74.256,00 1 em 4.045 1 em 188 1 em 23 18 R$ 111.384,00 1 em 2.697 1 em 139 1 em 19 19 R$ 162.792,00 1 em 1.845 1 em 105 1 em 16 20 R$ 232.560,00 1 em 1.292 1 em 81 1 em 13

Como jogar na Mega da Virada

Para apostar, o jogador deve adquirir um volante da Mega-Sena em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. É preciso escolher de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.

As apostas podem ser feitas:

Em casas lotéricas credenciadas;

Pelo site Loterias Online Caixa;

Pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS);

Ou pelo Internet Banking Caixa (para correntistas).

Diferentemente dos concursos regulares, o prêmio da Mega da Virada não acumula, ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas, o valor é dividido entre os apostadores da faixa seguinte (quinquina ou quadra).

O prêmio estimado para 2025 é de R$ 850 milhões, valor que pode aumentar conforme o volume de apostas. As apostas começaram em 1º de novembro e se encerram às 17h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro.

Apostar na Mega da Virada online

Acesse o site ou baixe o aplicativo

As apostas podem ser feitas pelo site loteriasonline.caixa.gov.br ou pelo aplicativo Loterias Caixa. As duas opções funcionam da mesma forma, mas o aplicativo costuma ser mais prático para quem aposta com frequência.

Faça login ou crie uma conta

Para jogar online é necessário ter mais de 18 anos e possuir CPF. Quem já tem cadastro deve apenas informar CPF e senha. Para novos usuários, basta clicar em “Cadastre-se” e preencher os dados pessoais: nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e senha. O processo é gratuito e leva poucos minutos.

Escolha a modalidade “Mega da Virada”

Após o login, selecione a opção Mega da Virada (ou “Mega-Sena”, quando a modalidade ainda estiver listada sob esse nome). O volante virtual exibe 60 números, de 01 a 60, e o jogador deve marcar entre 6 e 15 dezenas.

Quanto mais números forem escolhidos, maior é a chance de ganhar, mas também cresce o valor da aposta.

Escolha seus números ou use a “Surpresinha”

O apostador pode escolher os números manualmente ou deixar que o sistema faça isso de forma automática, por meio da opção “Surpresinha”. Outra alternativa é a “Teimosinha”, que permite repetir a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos, ideal para quem quer manter os mesmos números até o sorteio do dia 31 de dezembro.

Verifique o valor mínimo e adicione as apostas ao carrinho

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00. No entanto, o valor mínimo para jogar online é de R$ 30,00.

Revise os jogos e finalize o pagamento

Antes de confirmar, é importante revisar as apostas no “Carrinho de Apostas”. Verifique se todas as dezenas estão corretas e clique em “Avançar para pagamento”.

O pagamento pode ser feito por Pix e com cartão de crédito, com aceitação das bandeiras Visa, Mastercard, Elo, entre outras.

Como receber o prêmio da Mega da Virada

Para resgatar o prêmio, o ganhador precisa apresentar o recibo original da aposta, feito em uma lotérica ou pelo portal oficial da Caixa. Em caso de prêmios altos, o pagamento é realizado exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal, mediante solicitação de transferência bancária.

O prazo para retirar o valor é de até 90 dias após a data do sorteio. Caso o prêmio não seja resgatado dentro desse período, o montante é destinado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES). Desde 1996, mais de R$ 1,8 bilhão em prêmios já deixaram de ser retirados, segundo dados da Caixa.