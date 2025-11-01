Mega da Virada

Como jogar na Mega da Virada 2025 online e quanto custa apostar

Prêmio chega a R$ 850 milhões

Escrito por Anny Malagolini
jogar na mega da virada Foto: DCI

Todo ano, milhões de brasileiros fazem suas apostas e sonham em começar o ano novo milionários com a Mega da Virada, concurso 2955. Em 2025, o prêmio está estimado em R$ 850 milhões, o maior da história do concurso. Embora a probabilidade de ganhar seja de cerca de 1 em 50 milhões, o custo de uma aposta simples é baixo, e a esperança se renova a cada edição.

As apostas para a Mega da Virada começaram em 1º de novembro e seguem até as 17h do dia 31 de dezembro. O sorteio será realizado às 20h do mesmo dia, com transmissão ao vivo pela Caixa Econômica Federal em suas redes sociais e canais oficiais.

Quanto custa apostar na Mega da Virada 2025?

O valor da aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 6. A chance de acertar todas as seis é de 1 em 50.063.860, mas é possível aumentar as chances marcando mais números, o que também eleva o custo da aposta.

Números apostados
Valor da aposta
Chance de acertar 6 dezenas
Chance de acertar 5 dezenas
Chance de acertar 4 dezenas
6
R$ 6,00
1 em 50.063.860
1 em 154.518
1 em 2.332
7
R$ 42,00
1 em 7.151.980
1 em 44.981
1 em 1.038
8
R$ 168,00
1 em 1.787.995
1 em 17.192
1 em 539
9
R$ 504,00
1 em 595.998
1 em 7.791
1 em 312
10
R$ 1.260,00
1 em 238.399
1 em 3.973
1 em 195
11
R$ 2.772,00
1 em 108.363
1 em 2.211
1 em 129
12
R$ 5.544,00
1 em 54.182
1 em 1.317
1 em 90
13
R$ 10.296,00
1 em 29.175
1 em 828
1 em 65
14
R$ 18.018,00
1 em 16.671
1 em 544
1 em 48
15
R$ 30.030,00
1 em 10.003
1 em 370
1 em 37
16
R$ 48.048,00
1 em 6.252
1 em 260
1 em 29
17
R$ 74.256,00
1 em 4.045
1 em 188
1 em 23
18
R$ 111.384,00
1 em 2.697
1 em 139
1 em 19
19
R$ 162.792,00
1 em 1.845
1 em 105
1 em 16
20
R$ 232.560,00
1 em 1.292
1 em 81
1 em 13

Como jogar na Mega da Virada

Para apostar, o jogador deve adquirir um volante da Mega-Sena em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. É preciso escolher de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.

As apostas podem ser feitas:

  • Em casas lotéricas credenciadas;
  • Pelo site Loterias Online Caixa;
  • Pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS);
  • Ou pelo Internet Banking Caixa (para correntistas).

Diferentemente dos concursos regulares, o prêmio da Mega da Virada não acumula, ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas, o valor é dividido entre os apostadores da faixa seguinte (quinquina ou quadra).

O prêmio estimado para 2025 é de R$ 850 milhões, valor que pode aumentar conforme o volume de apostas. As apostas começaram em 1º de novembro e se encerram às 17h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro.

Aproveite e veja os números mais sorteados na mega

Apostar na Mega da Virada online

  1. Acesse o site ou baixe o aplicativo

As apostas podem ser feitas pelo site loteriasonline.caixa.gov.br ou pelo aplicativo Loterias Caixa. As duas opções funcionam da mesma forma, mas o aplicativo costuma ser mais prático para quem aposta com frequência.

  1. Faça login ou crie uma conta

Para jogar online é necessário ter mais de 18 anos e possuir CPF. Quem já tem cadastro deve apenas informar CPF e senha. Para novos usuários, basta clicar em “Cadastre-se” e preencher os dados pessoais: nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e senha. O processo é gratuito e leva poucos minutos.

  1. Escolha a modalidade “Mega da Virada”

Após o login, selecione a opção Mega da Virada (ou “Mega-Sena”, quando a modalidade ainda estiver listada sob esse nome). O volante virtual exibe 60 números, de 01 a 60, e o jogador deve marcar entre 6 e 15 dezenas.

Quanto mais números forem escolhidos, maior é a chance de ganhar, mas também cresce o valor da aposta.

  1. Escolha seus números ou use a “Surpresinha”

O apostador pode escolher os números manualmente ou deixar que o sistema faça isso de forma automática, por meio da opção “Surpresinha”. Outra alternativa é a “Teimosinha”, que permite repetir a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos, ideal para quem quer manter os mesmos números até o sorteio do dia 31 de dezembro.

  1. Verifique o valor mínimo e adicione as apostas ao carrinho

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00. No entanto, o valor mínimo para jogar online é de R$ 30,00.

  1. Revise os jogos e finalize o pagamento

Antes de confirmar, é importante revisar as apostas no “Carrinho de Apostas”. Verifique se todas as dezenas estão corretas e clique em “Avançar para pagamento”.

O pagamento pode ser feito por Pix e com cartão de crédito, com aceitação das bandeiras Visa, Mastercard, Elo, entre outras.

Como receber o prêmio da Mega da Virada

Para resgatar o prêmio, o ganhador precisa apresentar o recibo original da aposta, feito em uma lotérica ou pelo portal oficial da Caixa. Em caso de prêmios altos, o pagamento é realizado exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal, mediante solicitação de transferência bancária.

O prazo para retirar o valor é de até 90 dias após a data do sorteio. Caso o prêmio não seja resgatado dentro desse período, o montante é destinado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES). Desde 1996, mais de R$ 1,8 bilhão em prêmios já deixaram de ser retirados, segundo dados da Caixa.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Apostas para a Mega da Virada 2025 começam dia 1º com prêmio bilionário

Ganhador da Mega da Virada ainda não buscou prêmio

Saiu: resultado da Mega da Virada 2024 e ganhadores

Ao vivo: como assistir o sorteio do resultado da Mega da Virada 2024 para 2025

Resultado da Mega da Virada 2024 hoje: prêmio de R$ 600 milhões

Hoje? Até que horas pode jogar na Mega da Virada 2024 para 2025

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes