Que horas é o sorteio da Mega Sena de R$ 170 milhões; veja os números

A Mega Sena tem prêmio estimado em R$ 170 milhões neste sábado, 24 de setembro, após alguns concursos sem ninguém acertar as seis dezenas do jogo. Para não perder a oportunidade de apostar, veja horas é o sorteio da Mega Sena e até que horas é possível apostar no segundo maior prêmio do ano da principal loteria da Caixa Econômica Federal.

Ainda na dúvida? A premiação pode render de diversas formas ao ganhador, mas só na poupança o montante pode render R$ 1,1 milhão no primeiro mês.

O último concurso da mega foi realizado na quarta-feira (21) e os números do resultado podem conferidos aqui.

Horário do resultado do Sorteio da Mega Sena

O sorteio da Mega Sena de hoje, sábado, será feito a partir das 20 horas, do horário de Brasília. Para participar do sorteio da Mega-Sena 2523, o prazo de registro da aposta é de até uma hora antes do sorteio, às 19h. A comercialização é feita tanto em casa lotéricas, quanto nos canais eletrônicos: aplicativo ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

O volante da Mega-Sena é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória – pelo sistema. A aposta simples com seis números sai por R$ 4,50, mas se tiver mais números, neste cenário, o valor pode chegar a R$ 22,5 mil.

Para ganhar o prêmio principal com uma aposta simples de seis dezenas, a probabilidade de ganhar na Mega-Sena concurso 2523 era de uma em mais de 50 milhões. Já na segunda faixa, de cinco acertos, e na terceira faixa, de quatro acertos, a chance aumentava para uma em, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.

Como receber o prêmio da Mega-Sena concurso 2415?

Em agências da Caixa os ganhadores podem receber os prêmio de qualquer valor mediante apresentação do RG, CPF, além do bilhete original. Quantias de até R$ 1.903,98 podem ser sacadas também em casas lotéricas.

Ganhadores de apostas online da Mega-Sena concurso 2523 conseguem fazer transferência para uma conta do Mercado Pago. Os prêmios podem ser resgatados no prazo de 90 dias corridos.

Após esse período, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

