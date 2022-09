Resultado Mega-Sena 2517: sorteio ao vivo hoje, quinta-feira, 8/9

Anote os números do sorteio dessa quinta-feira, que tem R$ 60 milhões de prêmio

O sorteio das loterias está de volta após o feriado da Independência e traz também o resultado Mega-Sena 2517 hoje, quinta-feira, concurso do dia 8 de setembro. Os números serão sorteado às 20h e o prêmio está acumulado em R$ 60 milhões – quem sabe você será o sortudo.

As dezenas serão reveladas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e os apostadores podem acompanhar quem ganhou em tempo real no DCI.

Sorteio do resultado Mega-Sena 2517

Hora de saber se é o novo milionário do Brasil. Os números sorteados na Mega-Sena concurso 2517 de hoje:

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

Resultado da loteria Federal 5696 de quinta-feira (08/09/22)

Ganhadores das loterias

Todos os resultados da Mega-Sena e das demais modalidades podem ser consultados em nossa página de loterias.

Para ganhar o prêmio principal e seu tornar o novo milionário da Mega, os apostadores precisam acertar as seis dezenas sorteadas. A chance de uma pessoa conseguir adivinhar o resultado com uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões, de acordo com a Caixa.

Os jogos registrados com cinco ou quatro números do resultado da Mega-Sena 2517 também faturam. As quantias são menores e podem variar de acordo com a faixa e quantidade de ganhadores em cada uma delas.

Todos os ganhadores do concurso devem resgatar a quantia em até 90 dias corridos. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

