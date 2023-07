Que horas vai ser o sorteio da Mega-Sena hoje; prêmio de R$ 70 milhões

As apostas podem ser feitas até às 19 horas, de Brasília

A Caixa atualizou o valor do prêmio a ser pago neste dia 25 de julho na Mega-Sena 2614, que vai pagar R$ 70 milhões. Com isso, a tendência é que os brasileiros que ainda não fizeram suas apostas aproveitem os últimos momentos para jogar na loteria. Veja até que horas dá para apostar nesta terça-feira de concurso especial para não perder a chance de mudar de vida.

Quando vai ser o próximo sorteio da mega-sena

As apostas da Mega-Sena 2614 podem ser feitas até as 19h (de Brasília) de hoje, 25 de julho. O horário limite vale para os jogos feitos pelo site e nas lotéricas, mas é preciso verificar o horário de funcionamento de cada estabelecimento.

A extração está marcada para as 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo. Quem quiser acompanhar, pode acessar os canais digitais da Caixa – haverá transmissão ao vivo. Acompanhe o sorteio no DCI.

E é possível registrar o jogo tanto presencial, quanto online nos canais eletrônicos das Loterias Caixa: aplicativo e site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O valor mínimo de compra online é de R$ 30 e para chegar no valor os apostadores podem fazer mais jogos, comprar combo de bilhetes ou apostar também em outras loterias.

Quanto custa apostar?

6 dezenas – R$ 5

7 dezenas – R$ 35

8 dezenas – R$ 140

9 dezenas – R$ 420

10 dezenas – R$ 1.050,00

11 dezenas – R$ 2.310,00

12 dezenas – R$ 4.620,00

13 dezenas – R$ 8.580,00

14 dezenas – R$ 15.015,00

15 dezenas – R$ 25.025,00

16 dezenas – R$ 40.040,00

17 dezenas – R$ 61.880,00

18 dezenas – R$ 92.820,00

19 dezenas – R$ 135.660,00

20 dezenas – R$ 193,8 mil.

Quem quer aumentar as chances de ganhar na Mega mas não quer (ou não pode) investir tanto tem a opção de comprar cotas de bolões. Eles podem ser organizados por grupos ou pelas próprias casas lotéricas. O bolão é mais barato que apostar em muitas dezenas, mas o prêmio é dividido entre o número de cotas.

Bolões organizados por grupos têm aposta mínima de R$ 15 e podem contar com, no máximo, 100 cotas. Os bolões organizados pelas lotéricas seguem as mesmas regras, mas não é preciso organizar um grupo para jogar. Quem quiser participar de um bolão da casa lotérica é só pedir o número de cotas desejadas para o atendente.

Para receber o prêmio, é indispensável a apresentação do recibo de aposta. Ele é o comprovante oficial de que o jogo foi registrado em uma lotérica.

