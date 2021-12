Hoje tem resultado da Mega-Sena? Veja cronograma de quarta-feira

Fim do ano chegou e o cronograma de sorteio das loterias mudou. Com isso, nesta quarta, dia 21 de dezembro, as loterias da Caixa vão sortear apenas 4 concursos, um a menos do calendário padrão. Mas vai ter o tradicional resultado da Mega-Sena hoje?

Resultado da Mega-Sena de quarta-feira

As loterias não vão sortear o resultado da Mega-Sena nesta quarta-feira, mas a boa notícia é que a pausa no tradicional concurso é para que os apostadores participem da Mega da Virada de 2022. Assim como acontece todos os anos, a Caixa interrompe a venda dos bilhetes da mega para vender apenas o jogo do concurso especial.

Neste ano, o prêmio da Mega da Virada está estimado em R$ 350 milhões. Se não houver acertador do resultado na primeira faixa, a quantia será repassada para a segunda faixa, de cinco acertos, e assim por diante.

Os concursos regulares retornam normalmente ao cronograma de loterias a partir de janeiro de 2022.

Mas se hoje não tem o sorteio do resultado da Mega-Sena, quais são os concursos do dia?

Sorteios loterias de hoje – 21/12/2021

Nesta quarta-feira (21/12) serão realizados os sorteios de quatro modalidades de loterias: Quina, Lotofácil, Lotomania e Loteria Federal.

Lotofácil: o concurso 2404 será sorteado a partir das 20 horas, em São Paulo. O prêmio é de R$ 1,5 milhão e a aposta mínima custa R$ 2,50.

Lotomania: o concurso 2252 tem prêmio estimado em R$ 6,1 milhões. Para apostar basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Loteria Federal: o concurso 5427 será sorteado a partir das 19 horas e o prêmio chega a R$ 500 mil. Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Quina: o concurso 5737 será sorteado a partir das 20 horas, em São Paulo. O prêmio é de R$ 700 mil e a aposta mínima custa R$ 2.

Que dia é o sorteio da Mega da Virada?

No última dia do ano, 31 de dezembro, ocorre o sorteio da Mega da Virada, concurso 2440, a partir das 20h (horário de Brasília). O evento, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, contará com transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa.

Um jogo simples da Mega da Virada, com seis dezenas, sai por R$ 4,50 mas esse valor pode chegar a R$ 22,5 mil se o jogo tiver 15 números. Para selecionar as dezenas, os apostadores podem fazer manualmente ou optar pela Surpresinha – quando o sistema faz a escolha aleatória.

As apostas precisam ser registradas em lotéricas, aplicativo ou site das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Para ficar mais perto do prêmio, uma opção é participar de um bolão.

Com funciona o bolão?

Basta preencher o campo próprio do bolão no volante ou solicitar ao atendente da lotérica para conseguir participar do sorteio da Mega-Sena dessa forma. Também dá para comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas com possibilidade de cobrança da Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

É permitida a realização de no máximo 10 apostas por bolão. Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

VEJA O RESULTADO DO ÚLTIMO SORTEIO DA MEGA-SENA