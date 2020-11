Resultado da Mega Sena 2318 de hoje [14]; prêmio é de R$ 40 milhões

O Resultado da Mega Sena 2316 de hoje [14] será divulgado a partir das 20 horas de deste sábado (14). O prêmio da Mega Sena está acumulado em R$ 40 milhões e para levar a bolada, o apostador deve acertar 6 dezenas do jogo.

O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo e pode ser acompanhado ao vivo pela internet.

Ganhadores em tempo real

Veja quem acertou o resultado da Mega Sena 2318 a partir das 20h. Além disso, após o rateio feito pela Caixa serão divulgados de onde são os ganhadores ou se o prêmio acumulou.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Resultados anteriores da Mega Sena

Concurso Data Resultado 2317 11 de novembro 03 08 30 33 35 48 2316 7 de novembro 49-11-56-43-52-02 2315 4 de outubro 10-17-01-26-30-53 2314 31 de outubro 06 07 28 42 45 49

Para saber os demais resultados da Mega Sena, basta conferir nossa página de Loterias.

Como receber o prêmio da Mega Sena?

Os sortudos que acertarem o resultado da Mega Sena de hoje podem sacar o prêmio de até R$ 1.332,78 nas casas lotéricas. Já quem ganhar um valor maior, devem receber somente nas agências da Caixa.

Além disso, os valores que são iguais ou acima de R$ 10 mil só são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Ademais, o campeão tem 90 dias para retirar o prêmio sorteado. Assim, se resgate não for feito, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portanto, fique atento ao seu bilhete!

Quando será o próximo sorteio?

O próximo sorteio da Mega Sena será no dia 18 de novembro, quarta-feira. Não deixe de fazer a sua aposta!

Além disso, confira também as nossas dicas de como aumentar as suas chances de ganhar na Mega Sena.