Resultado da Mega-Sena 2319: prêmio acumulou em R$ 75 milhões

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mais uma vez o resultado da Mega-Sena 2319 acumulou! Ninguém acertou as 6 dezenas sorteadas na noite desta quarta-feira, 18 de novembro, e o prêmio acumulou em R$ 75 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados na Mega-Sena hoje foram 06 17 25 35 40 49.

Por outro lado, resultado da Mega-Sena 2319 ainda foi positivo para outros apostadores. Isso porque, 51 apostas conseguiram acertar 5 números e ganharam R$ 74.635,43.

Por fim, com 4 acertos, 5.009 apostas garantiram R$ 1.085,59.

Confira mais detalhes sobre o sorteio de hoje.

Confira a gravação do sorteio de hoje no perfil da Caixa no Youtube.

Como receber o prêmio da Mega-Sena 2319?

Dependendo do resultado da Mega-Sena 2319 de hoje, o apostador campeão vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 1.332,78.

Se o jogador garantir uma bolada ainda maior, o valor só pode ser movimentado em uma das agências da Caixa. Portanto, não se esqueça de levar o bilhete premiado, RG e CPF.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Atenção, pois o prêmio do resultado da Mega-Sena 2319 tem um prazo. O apostador pode buscar o valor premiado em até 90 dias depois da data do sorteio do concurso.

Caso isso não aconteça, o valor vai para o tesouro nacional para aplicação no FIES. Portanto, fico atento ao seu bilhete!

Resultados anteriores da Mega Sena

Resultado da Mega-Sena 2318 de sábado, 14 de novembro. Os números sorteados foram: 54-58-52-28-44-60

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Confira o resultado da Mega-Sena 2317 de quarta, 11 de novembro (11/11). Os números sorteados foram: 03 08 30 33 35 48

Em seguida, veja o resultado da Mega-Sena 2316 de sábado, 7 de novembro (07/11). Os números sorteados foram: 02 11 43 49 52 56

Por fim, confira o resultado da Mega-Sena 2315 de quarta, 4 de novembro (04/11). Os números sorteados foram: 01 10 17 26 30 53

Para saber os demais resultados da Mega Sena, basta conferir nossa página de Loterias.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

Os sorteios da Mega-Sena são às quartas-feiras e aos sábados, sempre às 20h.

Nesse sentido, o próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado, 21 de novembro.

Assim, o resultado da Mega-Sena 2319 e dos demais sorteios você pode acompanhar aqui no Jornal DCI.