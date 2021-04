Mega-Sena 2357 acumula e prêmio vai a R$ 6 milhões no próximo sorteio

O prêmio de R$ 2,5 milhões da Mega-Sena 2357 não saiu para nenhum apostador na noite desta quarta-feira, dia 31. Para se tornar o novo milionário, era preciso acertar as seis dezenas do concurso: 19-28-30-34-40-51.

Mas na segunda faixa de premiação, de cinco acertos, a modalidade entregou 18 prêmios de R$ 81,8 mil. Na última faixa, de quatro acertos, 1,2 mil jogadores conseguiram faturar R$ 1,6 mil.

O sorteio da Mega-Sena 2358 será transmitido ao vivo no canal Caixa do Youtube e na página Loterias Caixa do Facebook.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante da Mega-Sena é composto por 60 números, mas apenas seis são sorteados. O jogador pode marcar de seis a 15 dezenas. A escolha da aposta pode ser realizada manualmente ou de forma aleatória pelo sistema – alternativa chamada de Surpresinha.

Também é possível escolher a opção Teimosinha, para concorrer em dois, quatro ou oito concursos consecutivos com o mesmo jogo. O prêmio máximo do concurso 2358 fica para quem acertar as seis dezenas e os menores para as apostas que marcarem quatro e cinco acertos.

As apostas devem ser feitas até às 19h de sábado, dia 03 de abril, em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Leia mais informações sobre como receber o prêmio da Loteria por aqui.

Quanto custa a aposta da Mega-Sena?

A aposta simples de seis números sai por R$4,50, mas conforme o jogador acrescenta dezenas, o valor pode chegar a R$22,5 mil. Dessa forma, a aposta sai por: R$31,50, sete números; R$126,00, oito números; R$ 378,00, nove números; R$945,00, 10 números; R$2.079,00, 11 números; R$4.158,00, 12 números; R$7.722,00, 13 números; R$13.513,50, 14 números; e R$22.522,50, 15 números.

Como funciona a premiação?

O prêmio da Mega-Sena variava de acordo com o valor arrecadado, correspondendo a 43,35% do total bruto. Cada faixa de acertos fica com uma porcentagem fixa desse valor. A divisão é feita da seguinte maneira:

35% fica para os acertadores da sena (seis números);

19% fica para os acertadores quina (cinco números);

19% fica para os acertadores da quadra (quatro números);

22% acumulam para serem distribuídos entre os acertadores da sena de concursos de final zero ou cinco;

5% ficam acumulados para a Mega da Virada, que acontece sempre no dia 31 de dezembro;

Como funciona o bolão?

O valor mínimo do bolão da Mega-Sena é de R$10,00 e cada cota não pode custar menos de R$5,00. O número máximo de cotas permitido vai de nove a 100, dependendo da quantidade de números na aposta.

seis números – mínimo é de duas e máximo de nove cotas;

sete números – mínimo de é duas e máximo de 63 cotas;

oito a 15 números – mínimo de é duas e máximo de 100 cotas;

O jogador deve preencher as dezenas do bolão no próprio volante ou solicitar ao atendente da lotérica a escolha pelo sistema. Além disso, é possível comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas, embora tenha possibilidade de cobrança da Tarifa de Serviço adicional de até 35% da cota.

Qual era a chance de ganhar na Mega-Sena 2357?

Na Mega-Sena 2357, a probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio máximo da sena com o jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Para chegar mais perto do prêmio concorrendo com mais dezenas na aposta a chance aumenta para:

6 números jogados – a chance de ganhar é de uma em 50.063.860;

7 números jogados – a chance de ganhar é de uma em 7.151.980;

8 números jogados – a chance de ganhar é de uma em 1.787.995;

9 números jogados – a chance de ganhar é de uma em 595.998;

10 números jogados – a chance de ganhar é de uma em 238.399;

11 números jogados – a chance de ganhar é de uma em 108.363;

12 números jogados – a chance de ganhar é de uma em 54.182;

13 números jogados – a chance de ganhar é de uma em 29.175;

14 números jogados – a chance de ganhar é de uma em 16.671;

15 números jogados – a chance de ganhar é de uma em 10.003;

Ganhadores da Mega-Sena em 2021

A Mega-Sena fez, até o momento, oito novos milionários. O maior prêmio entregue foi o de R$ 49 milhões e o menor de R$ 2,7 milhões. Confira o valor de cada um dos prêmios entregues pela modalidade:

13/01 – Concurso 2334, o prêmio foi de R$ 11,8 milhões. Uma aposta registrada em Serrinha (BA) ganhou;

23/01 – Concurso 2337, o prêmio foi de R$ 21,8 milhões. Uma aposta registrada em Fortaleza (CE) ganhou;

03/02 – Concurso 2341, o prêmio foi de R$ 25 milhões. Uma aposta registrada em Mirassol D’Oeste (MT) ganhou;

27/02 – Concurso 2348 , o prêmio foi de R$ 49,3 milhões. Uma posta registrada no Rio de Janeiro (RJ) ganhou;

03/03 – Concurso 2349 , o prêmio foi de R$ 2,7 milhões. Uma posta registrada em Curitiba (PR) ganhou;

20/03 – Concurso 2354 , o prêmio foi de R$ 45,5 milhões. Duas apostas online ganharam R$ 22,7 milhões cada.

27/03 – Concurso 2356, o prêmio foi de R$ 27 milhões. Uma aposta online ganhou;

Veja aqui todos os resultados da Mega-Sena

