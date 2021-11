Resultado da Mega-Sena 2426 de sábado (06/11/2021)

O resultado da Mega-Sena de sábado, concurso 2426, dia 6 de novembro, será anunciado a partir das 20h (horário de Brasília), e o grande prêmio está acumulado em R$ 75 milhões. O sorteio hoje ocorre no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Confira os números do resultado da Mega-Sena de hoje:

Resultado da Mega-Sena 2426 de sábado

A aposta que tiver todos os números do resultado da Mega-Sena concurso 2426 de sábado ganha o prêmio da faixa principal. Se o jogo tiver de sete a 15 dezenas, é só conferir se neste grupo de números escolhidos estão todos os que foram sorteados. Ainda dá para ganhar prêmios acertando parcialmente o resultado: cinco ou quatro números.

Todos os ganhadores do concurso devem resgatar a quantia em até 90 dias corridos. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Já as apostas registradas nos canais eletrônicos da Caixa, os sortudos tem a opção de transferir a quantia para sua conta do Mercado Pago. Valores menores que R$ 1.903,98, os ganhadores da Mega-Sena de sábado conseguem sacar também em casa lotéricas, de acordo com a Caixa.

Quanto rende 75 milhões na poupança 2021?

Se um único ganhador aplicar o prêmio de R$ 75 milhões na poupança, ele poderá receber mais de R$ 330 mil no primeiro mês, considerando o rendimento líquido mensal atual da aplicação de 0,44% a.m.

Outra opção de investimento tão seguro, quanto a Poupança é o Tesouro Selic que está rendendo 0,62% a.m. Nesse caso, segundo Beresca, o retorno no primeiro mês chega a R$ 467,9 mil.

Não foi seu dia de sorte? O próximo sorteio da Mega será na quarta, dia 10 de novembro de 2021, também a partir das 20 horas. É possível apostar em lotéricas e também pela internet.

