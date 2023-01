Resultado da Mega-Sena 2552: números sorteados hoje (07/01/23)

Chegou a hora! Os números do resultado da Mega-Sena, o primeiro do ano, serão sorteados pela Caixa Econômica Federal às 20h00 de sábado, dia 7 de janeiro, no concurso da Mega Sena 2552. Todas as dezenas do prêmio de R$ 7,5 milhões, você confere abaixo.

Números do resultado da Mega-Sena 2552

Os números que formaram o resultado da Mega-Sena, foram:

6 acertos -

5 acertos -

4 acertos -

Confira o resultado da Mega da Virada 2022

Como sacar o prêmio da loteria?

Caso você seja o apostador sortudo deste 7 de janeiro de 2023, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. Contudo, é importante destacar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

Como ver o resultado da Mega Sena?

Quem perder o sorteio ao vivo pode conferir o resultado na internet. Os números sorteados ficarão disponíveis no site das Loterias Caixa, que publica o resultado de todos os sorteios recentes de diversos concursos.

Os resultados dos anos anteriores também estão disponíveis no site para acesso. Veja como acessar os números sorteados:

Passo 1: acesse o site da Loterias Caixas (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/);

Passo 2: depois do sorteio, clique na opção 'Mega da Virada' para ver o resultado.

Resultados anteriores da Mega-Sena

Concurso 2550 (de 31/12/2022)

04

05

10

34

58

59

Concurso 2549 (de 17/12/2022)

01

06

10

30

33

35

Concurso 2548 (de 14/12/2022)

09

15

23

25

29

30

Concurso 2547 (de 10/12/2022)

10

25

31

37

38

57

Concurso 2546 (de 07/12/2022)

03

23

28

34

38

48

O próximo sorteio está marcado para quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, em evento realizado a partir das 20h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial do banco no YouTube.