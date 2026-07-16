Mega-Sena 3032 sorteia prêmio acumulado de R$ 30 milhões hoje

O concurso da Mega-Sena 3032 desta quinta-feira, dia 16, pode entregar o prêmio acumulado de R$ 30 milhões. Para levar a bolada, os jogadores precisam acertar as seis dezenas do resultado.

O resultado será revelado às 21h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, na cidade de São Paulo. Para concorrer, o apostador deve registrar sua aposta até às 20h em lotéricas, aplicativo ou no site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Saiba tudo sobre a Mega-Sena 3032

A Mega-Sena é a modalidade lotérica mais popular entre os apostadores. Nela são sorteadas seis dezenas que entregam o prêmio máximo e aposta simples sair por R$ 6.

O jogador precisa escolher, pelo menos, seis números – entre 60 – e marcar no volante da Mega – sena. A escolha das dezenas também pode ser feita por meio da Supresinha – quando o sistema seleciona as dezenas aleatoriamente.

Além disso, o apostador consegue optar pela Teimosinha e concorrer a dois, quatro ou oito concursos consecutivos com a mesma combinação de dezenas. Pagando valores maiores, o apostador também pode selecionar até 15 números no volante da Mega – Sena 3032 para aumentar suas chances de ganhar.

O prêmio da faixa principal é entregue para quem acertar a sena – seis dezenas. Mas, os jogos que tiverem cinco e quatro acertos – chamado de quina e quadra -, também recebem prêmios.

A modalidade tem sorteio às terças, quintas e sábados, às 21h.

Bolão

Para ter mais chances de conquistar o prêmio máximo, é possível apostar no bolão da Mega – Sena 2336. Para concorrer, o valor mínimo é de R$ 10,00 e cada cota não pode custar menos de R$ 5,00.

O mínimo é de duas cotas e o máximo de 100 – dependendo da quantidade de números selecionados no volante. O jogador pode selecionar as dezenas ou solicitar ao atendente da lotérica a escolha pelo sistema.

seis números, dessa forma, o mínimo é de duas e máximo de nove cotas;

sete números, dessa forma, o mínimo de é duas e máximo de 63 cotas;

De oito a 15 números, dessa forma, o mínimo de é duas e máximo de 100 cotas;

Probabilidade de ganhar na Mega-Sena 3032

A probabilidade de ganhar o prêmio principal da Mega-Sena 3032, segundo a Caixa, é de uma em 50.063.860. Contudo, se adicionados mais dezenas na aposta, as chances aumentam

sete números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 7.151.980;

oito números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 1.787.995;

nove números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 595.998;

10 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 238.399;

11 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 108.363;

12 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 54.182;

13 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 29.175;

14 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 16.671;

15 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 10.003;