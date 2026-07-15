Mega-Sena acumula e próximo concurso pode pagar R$ 30 milhões
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3031.
Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena concurso 3031, sorteada na noite desta terça-feira (14). Com o resultado, o prêmio principal acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal é de R$ 30 milhões para o próximo sorteio, marcado para quinta-feira (16).
As dezenas sorteadas na Mega-Sena 3031 foram: 20 – 28 – 32 – 35 – 40 – 54
Como ninguém cravou os seis números, o prêmio ficou acumulado para o próximo concurso.
Quanto paga a Mega-Sena acumulada concurso 3032?
A estimativa da Caixa é de que o concurso 3032 pague R$ 30 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado na quinta-feira (16), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Mesmo sem vencedores na faixa principal, milhares de apostadores foram premiados nas demais categorias.
Premiação da Mega-Sena 3031
6 acertos: não houve ganhadores
5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 63.791,87 cada
4 acertos: 1.859 apostas ganhadoras, R$ 1.357,52 cada
Como apostar no próximo concurso?
As apostas para o concurso 3032 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (16), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. A aposta com seis dezenas custa R$ 6. Também é possível aumentar as chances de ganhar escolhendo até 20 números, com valores proporcionais ao total de dezenas marcadas.
Na aposta simples da Mega-Sena, com seis números, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal. Quanto mais números forem escolhidos no volante, maiores são as chances de ganhar, mas o valor da aposta também aumenta.