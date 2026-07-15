Mega-Sena

Mega-Sena acumula e próximo concurso pode pagar R$ 30 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3031.

Escrito por Anny Malagolini
Mega-Sena acumulada concurso 3032 Agência Brasil
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena concurso 3031, sorteada na noite desta terça-feira (14). Com o resultado, o prêmio principal acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal é de R$ 30 milhões para o próximo sorteio, marcado para quinta-feira (16).

As dezenas sorteadas na Mega-Sena 3031 foram: 20 – 28 – 32 – 35 – 40 – 54

Como ninguém cravou os seis números, o prêmio ficou acumulado para o próximo concurso.

Quanto paga a Mega-Sena acumulada concurso 3032?

A estimativa da Caixa é de que o concurso 3032 pague R$ 30 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado na quinta-feira (16), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Mesmo sem vencedores na faixa principal, milhares de apostadores foram premiados nas demais categorias.

Premiação da Mega-Sena 3031
6 acertos: não houve ganhadores
5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 63.791,87 cada
4 acertos: 1.859 apostas ganhadoras, R$ 1.357,52 cada
Como apostar no próximo concurso?

As apostas para o concurso 3032 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (16), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. A aposta com seis dezenas custa R$ 6. Também é possível aumentar as chances de ganhar escolhendo até 20 números, com valores proporcionais ao total de dezenas marcadas.

Na aposta simples da Mega-Sena, com seis números, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal. Quanto mais números forem escolhidos no volante, maiores são as chances de ganhar, mas o valor da aposta também aumenta.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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