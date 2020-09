Confira resultado da Mega-Sena concurso 2296 de sábado (05/09)

Confira se você foi o sortudo da vez aqui no Jornal DCI, a realização do concurso acontece no espaço loterias caixa.

O Resultado da Mega-sena concurso 2296 que pode pagar prêmio de R$ 95 milhões, será divulgado a partir das 20 horas deste sábado (05). Para levar a bolada, o apostador deve acertar as seis dezenas do jogo, de acordo com as Loterias Caixa.

Confira os números sorteados: 29-06-36-59-21-01

Mega-Sena concurso 2296

Então, as apostas na Mega-Sena são feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta simples da Loterias Caixa, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

O valor arrecadado com o concurso da Mega-Sena não é totalmente revertido em prêmio para o ganhador. Assim, parte do montante encaminha-se ao governo federal para investimentos nas áreas de saúde, educação, segurança, cultura e esporte.

Premiação – Resultado da Mega-Sena concurso 2296

Desse modo, há despesas de custeio do concurso, imposto de renda e outros, que fazem com que o prêmio bruto da Mega-Sena concurso 2293 corresponda a 46% da arrecadação. Dessa porcentagem separa-se do seguinte modo:

35% separa-se entre os acertadores dos 6 números sorteados (sena);

19% entre os acertadores de 5 números (quina);

19% entre os acertadores de 4 números (quadra);

22% ficam acumulados e distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulado para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final zero ou 5.

Visto que, se não houver acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Apostas

Então, o prêmio da Mega-Sena concurso 2294 tem 90 dias após a data do sorteio para o ganhador retirar.

Desse modo, caso não tenha uma procura pelo prêmio após o prazo estabelecido, o valor vai para o FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).