A Caixa Econômica realizou nessa quarta-feira, 14 de outubro, o sorteio Mega-Sena acumulada com prêmio de R$ 6,5 milhões. As dezenas foram sorteadas no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O resultado da Mega-Sena concurso 2308 foi transmitido ao vivo nas redes sociais da Caixa e RedeTV.

Confira o resultado da Mega-Sena, concurso 2308: 09-13-26-38-58-60.

Prêmio da Mega-Sena

O prêmio de R$ 3 milhões do resultado Mega-Sena pode ser sacado em uma agência da Caixa Econômica Federal, mesmo que o apostador não tenha conta no banco estatal. Além do bilhete, o apostador deve apresentar CPF e RG originais. A premiação é livre de Imposto de Renda.

O valor arrecadado com o concurso da Mega-Sena não é totalmente revertido em prêmio para o ganhador. Assim, parte do montante encaminha-se ao governo federal para investimentos nas áreas de saúde, educação, segurança, cultura e esporte.

35% separa-se entre os acertadores dos 6 números sorteados (sena);

19% entre os acertadores de 5 números (quina);

19% entre os acertadores de 4 números (quadra);

22% ficam acumulados e distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulado para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final zero ou 5.

Se não houver acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Acumulação

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O apostador também precisa ficar atento aos prazos: os prêmios das loterias prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Portanto, após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Como faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena?

Para participar do próximo sorteio da Mega-Sena, é preciso precisa fazer uma aposta de seis a 15 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50