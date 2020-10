Mega-sena pode pagar prêmio acumulado de R$ 6,5 milhões nesta quarta

O sorteio da Mega-Sena concurso 2308 pode pagar, nesta quarta (14) o prêmio de R$ 6,5 milhões. As apostas devem ser realizadas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até as 19 horas. O sorteio é realizado às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

No último sorteio, realizado no dia 10, os números dos sorteios da Mega-Sena concurso 2307 foram: 03-19-28-33-57-58.

Como apostar na Mega-Sena?

A Mega-Sena concurso 2308 é a modalidade mais popular entre os apostadores fiéis e aqueles que tentam a sorte de vez em quando. O volante é composto por 60 números, sendo apenas seis são sorteados, e o jogador pode marcar de seis a 15 dezenas. Apostas podem ser feitas até as 19h em lotéricas ou pela internet. O valor da aposta mínima é de R$ 4,50.

A escolha da aposta pode ser realizada manualmente ou de forma aleatória pelo sistema – alternativa chamada de Surpresinha. Também é possível escolher a opção Teimosinha, para concorrer em dois, quatro ou oito concursos consecutivos com o mesmo jogo.

O prêmio máximo fica com quem acertar as seis dezenas. Apostas com quatro e cinco acertos também são premiadas.

Qual é a chance de ganhar na Mega-Sena?

Na Mega-Sena, a probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio máximo da sena com, o jogo simples de seis números, é de uma em 50.063.860, de acordo com a Caixa. Entretanto, sem forem adicionadas mais dezenas na aposta o apostador aumenta suas chances de ganhar.

