A Caixa Econômica irá sortear, nesta terça-feira (20), às 20h, o prêmio acumulado de R$ 29 milhões da Mega-Sena, concurso 2310. O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo e pode ser acompanhado pelas redes sociais da Caixa. O jogador que marcar as seis dezenas dezenas do resultado da Mega-Sena pode se tornar um milionário.

Como receber o prêmio da Mega-Sena?

O prêmio do resultado Mega-Sena pode ser sacado em uma agência da Caixa Econômica Federal, mesmo que o apostador não tenha conta no banco estatal. Além do bilhete, o apostador deve apresentar CPF e RG originais. A premiação é livre de Imposto de Renda.

O apostador também precisa ficar atento aos prazos: os prêmios das loterias prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Portanto, após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Probabilidade

A chance de acertar o resultado da Mega-Sena com um jogo simples, de seis números, é de uma em 50 milhões, aproximadamente, segundo a Caixa. Entretanto, a probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.

