Resultado da Mega-Sena: ninguém acerta e prêmio vai a R$ 25 milhões

Nenhuma aposta acertou as dezenas do resultado concurso 2340 deste sábado (30) e a Mega está acumulada. Com isso, o valor que era de R$ 19 milhões aumentou para R$ 25 milhões no próximo sorteio da modalidade. Veja os números do resultado da Mega-Sena:

Resultado da Mega-Sena

Os números sorteados hoje foram:

16 21 28

41 49 51

Mesmo sem ganhadores na faixa principal de premiação, o resultado da Mega-Sena de hoje ainda pagou prêmio para quem acertou a quina e a quadra.

6 acertos – Não houve ganhadores;

5 acertos – 24 apostas ganhadoras, R$ 93.309,21;

4 acertos – 2.408 apostas ganhadoras, R$ 1.328,56.

Próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no dia 3 de fevereiro, a partir das 20 horas. O valor do prêmio é de R$ 25 milhões. As apostas podem ser feita até uma hora antes do sorteio, portanto, às 19h.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

A Mega-Sena brasileira é uma das maiores loterias do mundo. A loteria nacional do Brasil existe desde 1996, mas só estava disponível para residentes no país até agora. Os tempos estão mudando, porém, e os sites de apostas de loteria online estão abrindo loterias para mais jogadores em todo o mundo. Quem está fora do país já pode apostar na Mega-Sena, e os brasileiros também podem apostar em loterias de outras nações.

Os 6 números vencedores são escolhidos em duas gaiolas e são escolhidos em pares para formar números decimais de 2 dígitos em um intervalo de suposição de 01-60. A primeira gaiola tem bolas com números que variam de 0-5, enquanto a segunda tem números que variam de 0-9. Cada número vencedor é criado escolhendo um número da primeira gaiola e, em seguida, um número da segunda gaiola para criar um número vencedor de dois dígitos. Isso continua até que todos os seis números vencedores de 2 dígitos sejam sorteados. Pelo menos 46% da receita da venda de ingressos vai para os vencedores.