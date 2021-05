Resultado da Mega-Sena concurso 2375 de quarta (26/05/2021)

O maior prêmio do ano de R$ 80 milhões pode sair hoje, quarta-feira, dia 26 de maio, para o apostador que acertar as dezenas do resultado da Mega-Sena concurso 2375. Os números do concurso serão divulgados a partir das 20h (horário de Brasília).

Resultado da Mega-Sena concurso 2375 em tempo real

Confira o resultado da Mega-Sena concurso 2375: 02-06-44-46-53-58.

Ganhadores da Mega-Sena

Os últimos resultados da Mega-Sena podem ser consultados em nossa página de loterias: Resultados Mega Sena.

Para saber se ganhou o prêmio principal de R$ 80 milhões, é preciso conferir se todos os números jogados correspondem a todos os números sorteados no concurso. Caso não estejam todos iguais, ainda é possível ganhar prêmio acertando cinco ou quatro números do concurso.

Os apostadores conseguem resgatar a quantia em agências da Caixa apresentando o RG, CPF e o bilhete premiado. Valores menores que R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar também em casa lotéricas, de acordo com a Caixa.

Já as apostas registradas nos canais eletrônicos da Caixa, além das opções citadas, os sortudos podem transferir a quantia para sua conta do Mercado Pago.

